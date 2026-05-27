"전라도 갈 땐 여권 대신 수저"…일베 표현 쓴 홈쇼핑 '논란'

한 홈쇼핑 채널이 지역 혐오 표현이 포함된 홍보 콘텐츠를 제작해 논란이 되고 있다.

지난 26일 방송된 JTBC '사건반장’에서는 H홈쇼핑이 공식 유튜브 채널과 SNS에 올린 영상에 지역 비하 문구가 포함되었다는 내용을 보도했다.

지난 26일 방송된 JTBC '사건반장'에서 보도된 H홈쇼핑의 지역 비하 논란. 유튜브 JTBC '사건반장' 캡처

해당 영상에서는 전라도 광주와 담양권 여행지를 소개하며 화면 자막으로 "'여권' 챙기지 말고 숟갈 챙겨라잉"이라는 문구를 넣은 것으로 확인됐다.

또 인스타그램 게시물에도 "전라도 4끼 여행 나만 믿고 따라와"라는 소개와 함께 "전라도 여행 갈 땐 여권 대신 수저 챙기세요"라는 표현을 반복해서 적었다.

해당 표현은 극우 성향 커뮤니티인 일간베스트 저장소(일베) 등에서 사용하는 호남 지역 비하 용어로 전라도를 대한민국이 아닌 별개의 국가처럼 빗대 조롱하는 의미를 담고 있다.

논란이 커지자 H홈쇼핑 측은 "전남도청 공식 블로그의 '이국적인 전남 여행지' 홍보 글에서 문구를 차용했다"며 "유류할증료로 인해 해외가 아닌 국내 여행을 추천하는 콘텐츠였다. 자연스럽게 '여권'이라는 표현을 사용한 것”이라고 해명했다.

또 업체는 해당 문구가 지역 비하 표현으로 쓰인다는 사실을 전혀 몰랐고 전남도청 블로그의 홍보 문구를 차용했다고 설명했다.

이와 비슷한 사례로 2020년 안경헌 SBS 스포츠 야구 해설위원이 "가방에 항상 여권이 있다. 광주 가려고"라고 발언해 비판을 받기도 했다.

<뉴시스>