삼성전자는 노동조합 공동교섭단(이하 공동교섭단)과 '2026년 임금협약 조인식'을 진행했다고 27일 밝혔다.



조인식은 이날 경기도 용인시 기흥에 위치한 삼성전자 The UniverSE에서 진행됐다. 사측에서는 여명구 삼성전자 DS(반도체 부문) 피플팀장(부사장)과 김형로 부사장이, 노조 측에서는 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부(이하 초기업노조) 위원장, 김재원 전국삼성전자노동조합 정책기획국장 등이 참석했다.

여명구 삼성전자 DS부문 피플팀장 부사장(왼쪽)과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 27일 경기 용인시 삼성전자 The UniverSE에서 진행된 2026년 삼성전자 임금협약 조인식에서 서명을 하고 있다. 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성전자지부 제공

앞서 삼성전자와 공동교섭단은 총파업 예정 전날인 지난 20일 임금협약 잠정합의안을 극적으로 도출하고, 22일 14시부터 이날 10시까지 조합원 찬반투표를 실시했다.



그 결과 찬성률 73.7%로 최종 가결됐다. 투표율은 95.5%를 기록했다.



여 부사장은 "이번 임금협약 타결을 시작으로 노사가 한 마음이 되어 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"며 "끝까지 대화의 끈을 놓지 않고 진정성 있게 교섭에 임해준 노동조합과 임직원 여러분께 감사드린다"고 밝혔다.



최 위원장은 "임금교섭 과정에서 아쉬운 부분도 있었지만, 노사가 장기간 대화와 논의를 이어간 끝에 의미 있는 합의에 도달했다고 생각한다"며 "앞으로도 삼성전자 직원들의 근로조건 개선과 권익 향상을 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.

<연합>