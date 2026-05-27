“안전교육도 실시간 번역”…롯데건설, AI 번역 기술 고도화

롯데건설이 건설현장 외국인 근로자와의 언어 장벽을 낮추기 위해 인공지능(AI) 기반 다국어 번역 기술 확대에 나섰다.

롯데건설은 27일 롯데이노베이트와 함께 건설업 특화 AI 번역기 ‘AI 근로자 다국어 번역 모델’을 개발해 전국 약 40개 현장에 적용 중이라고 밝혔다.

롯데건설 안전관리자가 한 아파트 공사 현장에서 ‘AI 근로자 다국어 번역 모델’을 활용해 외국인 근로자들과 소통하고 있다. 롯데건설 제공

이 모델은 AI 음성인식(STT) 기술을 기반으로 한국어를 실시간으로 텍스트화한 뒤 다양한 언어로 번역해주는 시스템이다. 건설 전문 용어 사전도 탑재돼 안전교육과 작업지시 등 현장 특화 대화 번역이 가능하다. 초기에는 영어와 중국어·베트남어·태국어 등 4개 언어를 지원했지만 20개국 언어로 확대됐다. 안전관리자가 태블릿과 컴퓨터에 탑재된 번역기를 활용해 외국인 근로자들과 소통하고 있다는 설명이다.

롯데건설은 다음달까지 AI 번역기 성능을 더 높일 계획이다. 건설 현장에서 자주 쓰는 전문 용어를 더 정확하게 알아듣도록 약 300시간 분량의 음성 데이터를 학습시키고 있다. 외국인 근로자들이 개인 휴대전화로도 쉽게 사용할 수 있는 모바일 애플리케이션(앱)도 개발하고 있다. 앞으로 큐알(QR)코드만 찍으면 안전교육이나 작업 지시 내용을 실시간 번역으로 확인할 수 있도록 할 방침이다.

롯데건설 관계자는 “AI 번역 모델이 외국인 근로자와의 원활한 의사소통과 작업 효율 향상에 기여하고 있다”며 “정확한 안전 가이드를 실시간으로 전달해 안전사고 예방 효과도 기대된다”고 말했다.