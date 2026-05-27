공공기관 상대 100차례 이상 악성 민원 제기한 70대 구속

공공기관 공무원 등을 상대로 전화·방문을 통해 100차례 넘게 악성 민원을 제기한 70대가 검찰에 넘겨졌다.

부산 금정경찰서는 공무집행방해 등 7개 혐의로 70대 A씨를 붙잡아 구속 송치했다고 27일 밝혔다.

사진=게티이미지뱅크 제공

경찰에 따르면 A씨는 지난 2월부터 약 2개월간 부산 금정경찰서와 해운대구 반송2동 행정복지센터 등 관공서를 상대로 100차례 이상 지속적·반복적으로 민원을 제기하고, 업무를 방해한 혐의를 받고 있다.

A씨는 국가복지 수혜자(기초생활수급자)임에도 자신이 원하는 대로 일처리를 하지 않는다는 이유로 관공서는 물론 아파트 관리사무소와 사회복지관·병원 업무 담당자들에게 모욕감과 성적 수치심을 들게 하는 폭언·욕설과 함께 업무를 방해하고, 일부 피해자를 상대로 고소·진정·징계요구까지 해온 것으로 확인됐다.

경찰은 최근 일부 공무원이 악성 민원으로 인한 신체적·정신적 피해를 호소하며, 극단적 선택까지 이르는 등 큰 사회적 문제로 대두되자 악성민원 관련 전수조사를 진행했다. 2개월에 걸쳐 피해자·참고인 대상 조사와 녹취·영상파일을 면밀히 분석해 A씨를 붙잡아 구속했다.

경찰 관계자는 “국민들이 정상적인 국가 서비스를 이용하는 것을 방해하는 상습 악성민원인에 대해 엄정 대응할 것”이라고 강조했다.