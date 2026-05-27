김영록 전남지사, 미래산업 국제협력 강화차 27일 일본 순방길

김영록 전남도지사가 전남의 미래 성장전략 수립과 국제협력 기반 확대를 위해 27일 3박 4일 일정으로 일본 순방길에 올랐다. 국제박람회 사후 활용 전략 모색과 전남 농수산식품의 수출 확대 등 지방정부 간 교류를 넓히고 미래산업 협력을 다지기 위한 행보다.

27일 전남도에 따르면 김 지사는 이번 순방 기간 오사카부 지사 면담을 시작으로 오사카 엑스포 행사장 사후 활용 현장 시찰, 태양광 시설 시찰, 재일 호남향우회 간담회, 일본 유통업체와의 업무협약(MOU) 등 촘촘한 일정을 소화할 계획이다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

순방 첫날인 27일 김 지사는 오사카에서 요시무라 히로후미 오사카부 지사와 만나 국제박람회 개최 경험 및 사후 활용 전략을 논의한다. 특히 지난 2019년 오사카 G20 정상회의 개최 경험을 바탕으로 한 대규모 국제행사 운영 노하우, 안전관리, 도시브랜드 제고 사례 등을 폭넓게 공유한다. 전남도는 이를 통해 ‘2028년 G20 정상회의’ 유치 및 운영 전략 마련을 모색할 방침이다. 이어 주오사카대한민국총영사관 관계자들과 만나 한일 지방정부 교류 확대와 재일동포 사회 협력 방안을 논의한다.

28일에는 오사카부 사키시마청사를 방문해 ‘2025 오사카·간사이 국제박람회’ 행사장 활용 및 복합리조트(IR) 추진계획을 청취한다. 전남도가 ‘2026 여수세계섬박람회’를 준비하고 있는 만큼, 박람회 이후 관광·MICE 산업과 연계한 도시 활용 전략을 중점적으로 살펴볼 예정이다.

29일에는 도쿄로 이동해 도쿄호남향우회를 대상으로 고향사랑 간담회를 열어 전남의 도정 성과와 미래 비전을 설명하고 고향사랑기부제 참여를 독려한다. 이어 치바현의 태양광 시설을 방문해 재생에너지와 농업이 결합한 지역상생형 모델을 시찰한다. 전남도는 전국 최대 재생에너지 생산 기반을 갖추고 있어 일본의 선진 사례를 에너지 대전환 정책에 적극 반영할 계획이다.

순방 마지막 날인 30일에는 일본 현지 유통업체와 업무협약(MOU)을 맺고 전남 농수산식품과 우수 특산품의 일본 시장 진출 확대 및 글로벌 유통망 구축에 나선다.

김 지사는 “이번 일본 방문은 국제박람회와 관광·MICE 산업, 재생에너지 등 다양한 분야에서 일본 지방정부·기업과의 협력 기반을 한층 강화하기 위한 자리”라며 “전남의 미래 성장 전략을 국제사회와 공유하고 실질적인 경제·관광 협력 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.