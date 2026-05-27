‘카공족’ 지원 늘린다… 경북도, 카페 포인트 10만점 지급

경북도는 청년의 구직 활동을 지원하고 경제적 부담을 줄이고자 ‘꿈이음 청춘카페 지원사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

카페에서 취업을 준비하는 이른바 카공족 청년의 현실적인 수요를 반영한 경북만의 차별화된 청년 맞춤형 정책이다. 지정된 청춘카페를 이용하는 청년에게 모바일 포인트 10만점을 지급한다. 청년은 카페에서 제공하는 ‘까페창업 시즌메뉴개발’과 ‘챗(Chat)GPT 취업 프로그램’ 등 다양한 취·창업 프로그램에 참여할 수 있다.

도는 올해 청년의 호응에 힘입어 사업 대상지역을 7개 시·군에서 9개 시·군으로 확대한다. 취업 준비 기간 중 카페 이용에 따른 음료 비용 부담이 크다는 청년들의 의견을 반영해 카페 이용 포인트를 기존 7만점에서 10만점으로 상향해 이용자 편의를 높였다.

지원 대상은 9개 시·군(포항·경주·안동·구미·영천·상주·문경·경산·예천)에 주소를 둔 19~39세 미취업 청년 또는 9개 시군에 소재하는 대학교 재학생중 경북에 주소를 둔 미취업 청년이다. 참여를 희망하는 청년은 경북청년정책통합플랫폼인 청년e끌림 또는 시·군을 통해 신청할 수 있다.

이상수 도 지방시대정책국장은 “청년이 카페라는 편안한 공간에서 다양한 취·창업 프로그램에 참여하며 일상 속 배움과 성장의 기회를 얻길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 목소리에 귀 기울여 청년들의 삶을 윤택하게 해줄 다양한 정책을 만들겠다”고 말했다.