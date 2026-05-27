삼성전자 사장단 "5년간 상생 생태계·인재 육성에 5조원 투자"

임단협 타결 입장문…"성장 성과, 사회 선순환 위해 책임 강화"

노태문 "DX부문 소외감에 책임감…경쟁력 회복에 엄중히 임할 것"

삼성전자가 임금협상 타결을 계기로 국내 상생 생태계를 만들고 향후 5년간 미래 인재를 키우는 데 5조원을 투자하기로 했다.



반도체 슈퍼사이클(초호황)로 거둬들인 막대한 이익을 임직원 '성과급 잔치'로 나눈다는 비판을 불식하고 선도 기업으로서의 사회적 책임을 강화하겠다는 의지로 해석된다.

지난 27일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

삼성전자는 27일 사장단 명의 메시지를 내고 "향후 5년간, 총 5조원을 조성해 '상생 및 건전한 생태계 조성'과 '미래 인재 육성'에 투자하겠다"고 밝혔다.



사장단은 "삼성의 성장과 성과가 저희 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 사회적 책임도 더 강화하겠다"며 이같이 말했다.



구체적인 투자 방안으로는 2, 3차 중심의 중소 협력사 지원과 산업재해기금 조성, 취약 계층과 영세 자영업자를 위한 포용적 금융 확대, 인공지능(AI) 인재 육성을 위한 산학협력, 청소년 교육 등을 검토하고 있다고 설명했다.



사장단은 "구체적인 기여 방식은 이사회와 준법감시위원회의 논의를 거쳐 결정할 예정"이라며 "노동조합을 포함한 임직원들도 회사의 이런 결정에 적극 동참하기로 했다"고 밝혔다.



그간의 노사 협상 과정에 대해서는 "국민과 주주, 고객, 그리고 임직원 여러분의 관심과 성원, 정부의 헌신적인 지원 노력에 깊이 감사드리며 걱정과 심려를 끼쳐드린 점, 다시 한번 사과드린다"며 머리를 숙였다.



사장단은 "이번 일을 계기로 '사업보국'과 '인재제일'이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다"며 "앞으로 다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 노사관계는 물론 경영 전반을 깊이 성찰하겠다"고 밝혔다.



이어 "삼성은 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할 지 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해 나가겠다"고 덧붙였다.



노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장(사장)은 이날 협상 타결 직후 반발 여론이 높아지고 있는 DX 부문 조직 달래기에 나섰다.



노 사장은 이날 임직원 메시지에서 "사업 환경과 업황의 차이가 부문별로 다른 결과로 이어지는 상황에 부문장으로서 안타까움과 책임감을 느끼고 있고, 현재 DX 부문이 마주한 현실을 무겁게 받아들이고 있다"고 말했다.



이번 협약에 따라 슈퍼사이클을 탄 반도체(DS·디바이스솔루션) 부문 메모리사업부 직원들은 자사주로 지급되는 특별경영성과급과 초과이익성과급(OPI)을 합쳐 총 6억원(세전·연봉 1억원 기준)의 성과급을 받을 것으로 예상된다.



반면 스마트폰·가전·TV 등을 담당하는 DX 부문은 600만원 상당의 자사주만 받을 가능성이 높다. 특히 업황 둔화 영향으로 DX 부문은 기존의 초과이익성과급(OPI)을 받지 못하거나 규모가 축소될 가능성도 거론된다.



노 사장은 DX 부문 경쟁력 회복과 성장 기반 재정비에 직접 나서겠다는 뜻도 밝혔다.



노 사장은 "앞으로 DX 부문의 경쟁력을 회복하고 다시 성장의 흐름을 만들어내는 일에 더 엄중하게 임하겠다"며 "사업별로 무엇을 바꿔야 하는지, 어디에 더 과감하게 집중해야 하는지, 현장에서 무엇이 가장 절실한지 직접 보고 챙기겠다"고 말했다.

<연합>