5·18 단체 등, 정용진 규탄·전국 스타벅스 불매운동 돌입

5·18 단체를 비롯한 시민단체들이 정용진 신세계그룹 회장의 '탱크데이' 관련 사과 내용을 비판하며 전국적인 스타벅스 불매운동에 돌입한다고 선언했다.
전국민중행동 등 146개 단체는 27일 서울 종로구 스타벅스 광화문점 앞에서 '스타벅스 불매운동 전국화' 발표 기자회견을 열고 이 같이 밝혔다.
박종철기념사업회 김학규 이사는 "정 회장은 모든 책임이 자신에게 있다고 하면서도 결국 우발적 실수였다는 취지로 말하고 있다"며 "민주주의를 훼손한 데 대한 책임을 져야 한다"고 주장했다.
이어 "스타벅스는 '책상에 탁'이라는 표현을 소비거리로 불러냈다"며 "민주주의를 위해 희생된 죽음을 기업 마케팅 도구로 사용하는 것은 용납할 수 없다"고 규탄했다.
5·18 민주화운동 부상자회 이남 서울지부장은 "우리는 오늘 이 시간부터 전국의 시민사회와 연대해 스타벅스 전면 불매운동에 돌입하고 기프티콘 환불, 앱 집단 탈퇴 등 소비자의 권리를 똑똑히 보여줄 것"이라고 강조했다.
이들은 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 이번 논란을 "6·3 지방선거용"이라고 언급한 데 대해서도 "국민적 분노와 역사의식을 선거용 정치 공세로 치부한 망언"이라고 비난했다.
참가자들은 기자회견 후 텀블러가 그려진 피켓에서 스타벅스 스티커를 떼어내고 정 회장 사진에 'OUT'(아웃) 스티커를 붙이는 퍼포먼스를 벌였다.
<연합>