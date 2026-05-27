부산항만공사, 닝보저우산항만그룹과 협력 방안 논의

부산항만공사(BPA)가 닝보 해상실크로드 협력 포럼에서 중국 닝보저우산항만공사와 협력방안을 논의했다. 닝보 해상실크로드 항만협력포럼은 올해 10회째를 맞은 국제 항만·해운 전문 포럼으로, 세계 40개 이상의 국가와 지역에서 1000여개 해운·항만 기업과 국제기구 및 관련 기관이 참여하는 글로벌 항만 협력 플랫폼이다.

BPA는 전날 중국 닝보에서 열린 ‘제10회 닝보 해상실크로드 항만협력포럼’에서 글로벌 공급망 안정화를 위한 대응전략과 주요 추진 성과를 소개했다고 27일 밝혔다.

송상근 BPA 사장(왼쪽)과 주 먀오 닝보저우산항만그룹 사장(총경리)이 지난 26일 중국 닝보에서 우호 협력 및 상호 발전 방안에 대한 면담을 갖고, 기념촬영을 하고 있다. 부산항만공사 제공

포럼에 참석한 송상근 BPA 사장은 세계 주요 항만 관계자들이 참석한 고위급 라운드 테이블에서 △지정학적 리스크 확대 △글로벌 해상운송망 재편 △공급망 불확실성 증가로 항만의 역할이 단순한 화물 처리 거점을 넘어 국제교역과 공급망 안정을 뒷받침하는 핵심 인프라로 확대되고 있다고 강조했다.

이는 부산항이 세계 주요 환적 거점항만으로서 글로벌 네트워크와 안정적인 항만운영 역량을 바탕으로 동북아 물류 흐름을 연결하고 있다는 것을 강조한 것이다. 특히 급변하는 해운·항만 환경 속에서 공급망의 실질적 안정성을 높이기 위해 스마트 항만 구축, 디지털 전환, 해외물류센터 운영 및 항만 간 협력 확대 등을 지속적으로 추진한다는 것을 알리기 위한 것으로 풀이된다.

포럼에 앞서 송 사장은 닝보저우산항만그룹 사장과 별도 면담을 갖고, 양 항만 간 우호 협력과 상호 발전 방안에 대해 논의했다. 양측은 동북아 물류 네트워크 강화를 비롯한 항만 운영 효율화, 친환경·탄소중립 대응, 스마트항만 전환 등 주요 현안을 공유하고 향후 선박 입출항 최적화(PCO) 관련 실질적인 협력 가능성을 모색했다.

송 사장은 “공급망 위기는 어느 한 국가나 항만만의 노력으로 해결하기 어려운 공동의 과제”라며 “부산항은 주요 글로벌 항만과 협력을 강화해 더욱 탄력적이고 안전하며 스마트한 항만 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.