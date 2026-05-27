박미선, 1년6개월 만 복귀 '불안'…"기대 못 미칠까 봐"

코미디언 박미선이 1년 6개월 만의 복귀를 앞두고 걱정을 쏟아냈다.

26일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '천안 최강 짬뽕집에서 아끼는 동생들이랑 중식 도장 깨기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

코미디언 박미선이 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 1년 6개월 만에 복귀하는 심경을 털어놨다. 유튜브 채널 '미선임파서블' 화면 캡처

영상에서 박미선은 후배 김민경, 권진영과 함께 남편 이봉원이 운영하는 짬뽕집을 찾았다.

박미선은 짬뽕집 장사가 잘된다고 자랑하며 "여기서 잘돼서 서울로 안 올라오니까 얼마나 다행이냐. 그래서 돈독해졌다. 얼마나 좋은지 모른다"고 말했다.

이를 들은 권진영은 "선배님 얼굴이 폈다. 옛날에 선배님이 '우리 집 거실은 고속도로 휴게소야. 거기서만 만날 수 있어'라고 한 적 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 세 사람은 식사를 하며 대화를 나눴고, 박미선은 유튜브 활동 재개와 함께 복귀를 준비 중인 근황을 전했다.

그는 "다시 시작하는데 잘될까 싶다"며 "댓글을 보고 정말 감동받았다. 많은 분들이 기다렸다고 해주셨다. 너무 고마웠다"고 팬들에게 감사한 마음을 전했다.

또 "기대에 못 미칠까 봐 걱정된다. 내가 막 엄청 재미있는 인간은 아니지 않나"라며 "우리가 '개미회'인 이유도 개그가 개미처럼 뱉어서 웃기면 다행이고 아니면 말고다. 오버하지도 못한다"고 토로했다.

이에 김민경과 권진영은 "지금도 충분히 재미있다"며 응원을 보냈다.

앞서 박미선은 지난해 2월 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 이후 유방암 초기 진단 사실이 알려졌고, 같은 해 11월 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 회복 중인 근황을 전하기도했다.

<뉴시스>