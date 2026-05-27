BTS ‘스윔’ 스포티파이 5억 스트리밍

2026년 전 세계 발표 음원 중 처음

5집 수록 전곡 1억 돌파 달성

그룹 방탄소년단(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다.



27일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 지난 3월 발매된 ‘스윔’은 전날 기준 스포티파이 누적 재생 수 5억 회를 기록했다. 올해 전 세계에서 발표된 곡 가운데 처음으로 5억 스트리밍 고지에 올랐다.

그룹 방탄소년단(BTS) 정규 5집 ‘아리랑’ 타이틀곡 ‘스윔’이 올해 전 세계에서 발표된 노래 가운데 처음으로 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다. 빅히트 뮤직 제공

‘스윔’은 삶의 거친 파도 속에서도 멈추지 않고 자신만의 속도로 헤엄쳐 나아가겠다는 의지와, 삶에 대한 깊은 사랑을 담은 곡이다. BTS 리더 RM이 작사 전반에 참여해 ‘지금의 방탄소년단’이 생각하는 솔직한 이야기를 노랫말에 녹였다.



‘스윔’은 지난 25일(현지시간) 미국 3대 대중음악 시상식 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 ‘올해의 여름 노래(Song of the Summer)’를 수상하기도 했다. 발매 후 단 6일간의 성적으로 후보에 오른 데 이어 수상까지 거머쥔 것이다. BTS는 “어떤 상황에서도 계속 헤엄쳐 나아가는 모든 분들께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나가자”라는 소감으로 팬들에게 메시지를 전했다.



이번 신보에 수록된 14곡 전곡이 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파한 점도 눈길을 끈다. 대한민국 국보 제29호 성덕대왕신종의 종소리를 담은 인터루드(Interlude) 트랙 ‘No. 29’까지 1억 재생을 넘겼고, ‘보디 투 보디(Body to Body)’와 ‘훌리건(Hooligan)’은 지난 13일과 26일 기준 각각 2억 스트리밍을 달성했다.