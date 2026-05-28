판다 사육사·셰프 체험하는 ‘키즈클럽’ 운영 [도약하는 기업 특집]

삼성물산 에버랜드

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

에버랜드 어린이 체험 프로그램 ‘에버 키즈 클럽’에 참여한 어린이들이 로스트밸리 리버트레일에서 동물을 관찰하고 있다. 삼성물산 제공

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 이달 말까지 어린이 체험 프로그램 ‘에버 키즈 클럽’을 운영한다. 아이들은 동물·요리·예술체험 활동에 참여하고 보호자들은 인근 휴게공간에서 시간을 보낼 수 있도록 구성했다.



에버랜드는 가정의 달을 맞아 특별 프로그램 ‘에버 키즈 클럽’을 운영하고 있다고 27일 밝혔다. 프로그램은 에버랜드 월간 테마 프로젝트 ‘왓에버 시리즈’의 일환이다.



에버 키즈 클럽은 5∼8세 어린이를 대상으로 한 체험 프로그램이다. 동물·요리·댄스·미술 등 10개 주제로 운영되며, 전문 강사진이 약 1시간 동안 아이들과 함께 프로그램을 진행한다. 보호자들은 그동안 별도로 휴식을 취할 수 있다.



‘판다월드’에서는 판다 먹이를 준비하거나 건강상태를 확인하는 사육사 체험 프로그램이 진행된다. ‘로스트밸리 리버트레일’에서는 동물가면 만들기와 함께 기린과 코끼리 등을 가까이에서 만나는 ‘꼬마 동물탐험대’ 프로그램이 열린다. ‘축제 콘텐츠 존’에서는 어린이들이 딸기 쌀마카롱을 직접 만들어보는 ‘프랑스 꼬마 셰프 스쿨’이 운영된다. 이 밖에도 벽화 꾸미기 체험 ‘키즈 아트 스튜디오’와 안무 수업 프로그램 ‘키즈 댄스파티’, 자연 체험 활동 ‘꼬마 숲속탐험대’ 등이 마련됐다.



장미원과 가까운 가든테라스 카페에서는 5월 한 달간 프랑스 하이엔드 파티세리 브랜드 ‘피에르 에르메 파리’ 팝업 스토어가 운영된다. 장미와 리치, 라즈베리를 조합한 시그니처 메뉴 이스파한 마카롱 등 다양한 디저트를 경험할 수 있다. 프로그램 예약과 상세 일정은 에버랜드 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.