영화 ‘만달로리안…’ 협업 탄소저감 홍보 [도약하는 기업 특집]

현대제철

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

영화 ‘만달로리안과 그로구’와 협업한 현대제철 유튜브 영상 대표 화면. 현대제철 제공

현대제철이 기업 이미지 제고를 위해 영화 ‘만달로리안과 그로구’와 협업한 광고 영상을 공개했다.



현대제철은 27일 개봉한 영화 ‘만달로리안과 그로구’ 예고편에 자사의 탄소저감 공정인 ‘전기로-고로 복합 프로세스’를 접목한 광고 영상을 선보였다고 밝혔다.



‘만달로리안과 그로구’는 광활한 은하계를 배경으로 현상금 사냥꾼 딘 자린과 그로구가 거대한 임무를 수행하기 위해 떠나는 여정을 그린 블록버스터 어드벤처 영화다. 현대제철은 영화 속 주인공들이 새로운 도전과 여정에 나서는 서사에 착안해 전기로-고로 복합 프로세스가 지닌 혁신성과 도전 정신을 영상에 담았다고 설명했다.



광고 영상은 각자의 강점을 살려 협력하는 영화 속 주인공들의 모습을 전기로와 고로를 유기적으로 결합한 현대제철에 빗대며 복합 프로세스를 쉽게 풀어냈다. 영화의 대표 대사인 “이것이 우리의 길이다(This is the Way)”에도 복합 프로세스를 기반으로 새로운 시장을 개척해 나가는 현대제철의 방향성을 담았다.



현대제철 관계자는 “스타워즈 영화가 가진 높은 화제성을 바탕으로 소비자들이 현대제철을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 소통 채널을 확대했다”며 “현대제철 브랜드를 알리는 동시에 영화 홍보에도 도움이 되길 기대한다”고 말했다.



현대제철은 지난 2월부터 전기로-고로 복합 프로세스를 활용해 기존 고로 생산 제품 대비 탄소 배출량을 20% 줄인 탄소저감 강판 양산에 돌입했다.