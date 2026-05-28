차량 반도체·로보틱스… 성장동력 육성 온힘 [도약하는 기업 특집]

현대모비스

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

현대모비스가 지난해 9월 개최한 차량용 반도체 포럼 ‘오토 세미콘 코리아’에서 이규석 사장이 환영사를 하고 있다. 현대모비스 제공

현대모비스는 미래 모빌리티 트렌드를 선도하면서 글로벌 시장 확대를 모색하고 있다. 특히 자동차 부품에 한정되지 않고 차량용 반도체와 로보틱스 핵심부품으로 분야를 넓히며 미래 성장동력을 확보하기 위해 힘쓰는 중이다.



현대모비스는 지난해 연결기준 61조1181억원, 영업이익 3조3575억원이라는 사상 최대 실적을 달성했다. 특히 글로벌 완성차를 대상으로 한 핵심부품 수주 실적도 연간 91억7000만 달러에 달해 목표를 크게 웃도는 성과를 거뒀다.



관세 리스크와 공급망 불확실성 등 도전적인 경영 환경에도 모비스는 성장하는 미래를 그려가고 있다. 이규석 사장은 올해 신년사에서 “단순히 새로운 기술을 확보하는 것보다 중요한 건 얼마나 빠르게, 또 적시에 시장에 내놓을 수 있느냐”라면서 현대모비스의 강점인 양산성과 제조 노하우를 극대화해야 한다고 강조했다.



이는 미래 먹거리 확보를 위한 전략적 방향성과 자연스럽게 연결된다. 우선 현대모비스는 시스템 반도체와 전력 반도체를 중심으로 핵심 반도체 설계 역량을 단계적으로 내재화해 국내 기반이 아직 미비한 차량용 반도체 생태계 구축을 주도해 나갈 계획이다.



또 하나의 미래 성장동력은 로보틱스 핵심부품 사업이다. 현대모비스는 축적된 구동 및 제어 기술, 그리고 양산제조 노하우에 기반해 로봇 원가의 60%가량을 차지하는 액추에이터의 기술 고도화와 조기 양산에 집중한다는 방침이다.