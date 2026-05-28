출산·육아 지원사격… ‘맘 편한 페스티벌’ [도약하는 기업 특집]

롯데지주

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

지난 19일 열린 롯데 ‘mom편한 페스티벌’ 개막식 단체사진. 롯데지주 제공

롯데는 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 지난 19일부터 3일간 서울시청 잔디광장에서 ‘롯데 mom(맘)편한 페스티벌’을 개최했다.



롯데그룹의 대표적인 사회공헌 사업인 ‘맘 편한’ 사업 10주년을 맞아 마련된 행사는 저출생 문제 해결과 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이기 위해 시민 참여형 축제 형태로 기획됐다. 페스티벌 현장은 등굣길과 학습, 놀이, 휴식 4개 구역으로 조성돼 안전 교육과 아동권리 학습, 창의 체험 등 시민들이 돌봄의 가치를 체감할 수 있는 다양한 참여 프로그램이 운영됐다.



‘롯데 맘 편한 페스티벌’ 행사 개회식에는 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장을 비롯해 윤여준 사회복지공동모금회 회장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장, 박진경 저출산고령사회위원회 상임위원, 박찬구 서울시 부시장 등이 참석했다. 롯데는 이날 행사에서 저출생 위기 극복과 보육 현장의 여건 향상을 위해 초록우산 어린이재단과 사회복지공동모금회에 5억원의 기부금을 전달했다.



롯데는 2017년부터 ‘맘 편한 꿈다락’과 ‘맘 편한 놀이터’ 사업을 통해 아동 돌봄 환경 개선에 주력해왔다. ‘맘 편한 꿈다락’은 방과후 돌봄 기관인 지역아동센터의 환경을 개선하는 프로젝트로, 2017년 전북 군산시 회현면에 1호 센터를 조성한 이후 지난해 12월 부산 동구에 100호점을 개소하며 전국 15개 시·도로 확대됐다. 어린이들의 놀이 환경 조성과 교육 환경 불평등 완화를 위한 ‘맘 편한 놀이터’ 사업도 전국 32호점까지 조성을 완료했다.



롯데 관계자는 “앞으로도 저출생 위기 극복을 위한 사회적 공감대 확산에 앞장서고, 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지속 노력할 계획”이라고 말했다.