10년 이어온 ‘마음돌봄’… 리조이스 나눔 동행 [도약하는 기업 특집]

롯데백화점

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

롯데백화점 관계자들이 지난달 롯데호텔 제주에서 ‘롯데백화점 동행 워크숍’을 진행한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 롯데백화점 제공

롯데백화점의 사회공헌 캠페인 ‘리조이스(RE:JOICE)’가 올해 시행 10주년을 맞아 기념 캠페인을 선보인다.



27일 롯데백화점에 따르면, ‘리조이스’는 모든 사람의 꿈과 도전을 응원하는 롯데백화점의 대표 사회공헌활동이다. 2017년 첫선을 보인 뒤 현재까지 다양한 프로그램으로 의미 있는 변화를 만들어왔다.



처음에는 서비스 현장 이면에 존재하는 감정노동의 무게와 임직원, 고객 다수가 여성이라는 점에 주목해 여성의 정신건강과 우울증 인식 개선을 위한 사회적 공감대 형성을 위해 출발했다. 이후 2022년부터는 그 대상을 확장해 ‘마음돌봄’이 필요한 모든 사회 구성원의 꿈과 도전, 자존감을 응원하는 캠페인으로 자리매김했다. 롯데백화점은 리조이스 캠페인의 일환으로 10년간 약 100억원 규모의 기부를 이어오며 의미 있는 사회적 가치를 창출해왔다.



아울러 중소 파트너사와 동반 성장을 위한 ‘2026년 동행 워크숍’도 진행했다. 동행 워크숍은2014년 ‘힐링캠프’라는 이름으로 시작해 대표 프로그램으로 자리매김했다.



이상현 롯데백화점 커뮤니케이션 부문장은 “앞으로도 다양한 세대와 계층을 아우르며 사회공헌의 지평을 넓히고 파트너사와 지속 가능한 성장을 위한 노력을 기울이겠다”고 말했다.