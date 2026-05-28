글로벌 사우스·AI·ESS 공략… 미래먹거리 발굴 [도약하는 기업 특집]

LG그룹

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

구광모 LG 대표(왼쪽 두번째가 지난달 미국 실리콘밸리에서 피지컬AI 분야 세계적 권위자인 아비나브 굽타 스킬드AI 공동 창업자와 휴머노이드 시연을 살펴보고 있다. LG 제공

LG그룹이 배터리와 글로벌 사우스(생산·판매), 인공지능(AI) 전환을 중심으로 미래 성장동력 확보에 속도를 내고 있다. 구광모 LG 대표는 미국과 브라질을 잇달아 방문하며 배터리·생산기지·AI 분야 현장 점검에 나섰다.



27일 LG에 따르면 구 대표는 지난 3월 서울에서 출발해 미국 동부와 브라질, 미국 서부 실리콘밸리를 차례로 방문하는 글로벌 현장경영 일정을 소화했다. 이동 거리는 약 3만8000㎞, 지구 한 바퀴에 해당하는 거리를 한 주 만에 돌았다.



이번 출장에서 구 대표는 LG에너지솔루션의 에너지저장장치(ESS) 사업과 글로벌 사우스 시장 전략, AI 및 피지컬 AI 협력 가능성 등을 집중 점검했다. LG는 AI 시대를 맞아 배터리와 제조, AX를 미래 핵심축으로 육성할 방침이다.



구 대표는 먼저 미국 매사추세츠주 웨스트버러에 있는 LG에너지솔루션 ESS 시스템통합(SI) 자회사 버테크를 찾았다. AI 데이터센터와 피지컬 AI 확산에 따라 전력 수요가 급증하는 가운데 ESS 사업 경쟁력을 강화하기 위해서다. AI 데이터센터 환경에서 ESS가 전력 부하를 조절하고 공급 안정성을 유지하는 핵심 인프라로 떠오르고 있다.



LG는 단순 배터리 공급을 넘어 소프트웨어 기반 운영·관리 역량을 결합한 통합 에너지 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다.



북미 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 회사는 글로벌 ESS 시장 주류로 자리 잡은 리튬인산철(LFP) 배터리를 조기에 도입했고, 북미 생산거점 5곳을 ESS 생산라인으로 전환 중이다. 현재 북미 지역에서 ESS 배터리를 현지 생산·공급하는 기업은 LG에너지솔루션이 유일하다.



구 대표는 이후 브라질로 이동해 LG전자 마나우스 생산법인과 현지 유통매장을 방문했다. 브라질은 중남미 국내총생산(GDP)의 약 40%를 차지하는 핵심 시장으로 LG는 인도·인도네시아에 이어 브라질을 글로벌 사우스 전략 거점으로 삼았다.



LG전자는 브라질 에어컨 시장에서 지난해 기준 27% 점유율로 1위를 기록하고 있다. 현지 에어컨 보급률이 아직 20% 수준에 머물러 향후 성장 잠재력이 클 것으로 분석된다. 브라질 파라나주에는 냉장고 신공장을 구축하고 있다. 올해 7월부터 본격 가동 예정인 이 공장은 현지 생산 확대를 통해 수입 규제와 관세 장벽에 대응하고 물류 효율성을 높이기 위한 전략 거점 역할을 맡는다.



구 대표는 이어 미국 실리콘밸리로 이동해 AI·로봇 분야 글로벌 기업들과 협력 방안을 논의했다. 팔란티어의 알렉스 카프 최고경영자(CEO)와 만나 AI 기반 의사결정 체계와 데이터 통합 플랫폼 ‘온톨로지’ 기술을 논의했다. LG는 팔란티어의 제조 현장 AX 사례를 분석하며 그룹 내 AI 전환 속도를 높이는 방안을 검토한 것으로 알려졌다.



구 대표는 로봇 AI 기업 스킬드AI의 디팍 파탁, 아비나브 굽타 공동 창업자와 만나 휴머노이드 기술 시연을 참관했다. 스킬드AI는 로봇의 두뇌 역할을 하는 로봇 파운데이션 모델(RFM) 분야 글로벌 선도 기업으로 평가받는다. 구 대표는 최근 계열사 사장단 회의에서 AX 시대 핵심 경쟁력으로 ‘속도’를 강조했다. 그는 “완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하다”며 “사업 임팩트가 있는 곳에서 작은 것이라도 성과를 축적하고 확산해야 한다”고 말했다.