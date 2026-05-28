리조트서 힐링하고 고품질 침향도 즐기고 [도약하는 기업 특집]

한국인삼공사

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

기다림침향과 파크로쉬의 협업 브랜드존. 한국인삼공사 제공

한국인삼공사는 다음 달 강원 정선군 파크로쉬 리조트 앤 웰니스에서 정관장의 침향 브랜드 ‘기다림침향’을 직접 체험할 수 있는 행사를 연다고 27일 밝혔다.



한국인삼공사는 파크로쉬 리조트와 함께 기다림침향 브랜드존을 조성하고 ‘파크로쉬 시그니처 웰니스 패키지’와 ‘웰니스 포 페어런츠 패키지’ 두 숙박 상품을 통해 체험 기회를 제공한다. 숙박객은 요가와 차 명상, 사우나 프로그램과 연계해 기다림침향 제품을 경험할 수 있다. 침향 원료 실물을 직접 눈으로 확인하는 코너도 마련되며, 사회관계망서비스(SNS) 참여형 경품 행사도 진행된다.



기다림침향은 인도네시아산 고품질 침향 원료에 정관장의 기술력을 접목한 마음관리 전문 브랜드다. 기다림 침향액, 기다림 침향환, 기다림 평심환, 기다림 평정 세트 등 다양한 제품군을 운영 중이다.



이번 협업은 건강식품 브랜드가 판매 채널을 넘어 소비자 생활 공간으로 들어가는 흐름과 맞닿아 있다. 여행과 휴식 중 브랜드를 자연스럽게 접하게 하는 방식이 기존 광고보다 체험 몰입도가 높다는 평가가 이어지면서 리조트와 호텔을 활용한 웰니스 마케팅이 유통업계 전반으로 확산되고 있다. 특히 코로나19 이후 건강과 힐링을 중심에 둔 라이프스타일이 정착되면서 이 같은 이종 산업 간의 공간 협업은 브랜드의 프리미엄 이미지를 구축하는 핵심 전략으로 주목받고 있다. 소비자와 접점을 다각화하려는 기업들의 시도가 늘어나면서 공간 중심의 체험형 비즈니스는 한층 더 정교해지는 추세다. 단순히 제품을 노출하는 것에 그치지 않고 투숙객의 휴식 동선에 자연스럽게 녹아들어 브랜드의 진정성을 전달하겠다는 구상이다.



한국인삼공사 관계자는 “웰니스에 관심이 높은 소비자들이 브랜드 철학과 제품을 일상 속에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 앞으로도 다양한 협업을 이어가겠다”고 말했다.