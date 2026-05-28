‘프레시 매니저’ 홀몸노인 연결망 역할 ‘톡톡’ [도약하는 기업 특집]

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“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

프레시 매니저가 홀몸 어르신에게 제품을 전달하며 안부를 묻고 있다. hy 제공

hy는 30년 넘게 이어온 ‘홀몸노인 돌봄활동’을 중심으로 사회공헌 활동을 확대하고 있다. 고령화와 1인 가구 증가로 고독사 문제가 사회적 과제로 떠오르는 가운데 전국 프레시 매니저(FM) 네트워크를 활용한 지역 밀착형 돌봄 모델이 주목받고 있다.



hy가 공개한 사회공헌활동 결산 데이터를 보면 지난해 사회공헌 금액은 약 119억원 규모다. 누적 지원금은 483억원을 넘어섰다.



대표 사회공헌 활동은 1994년 시작한 홀몸노인 돌봄 활동이다. 전국에서 활동하는 프레시 매니저들이 홀몸노인 가정을 정기 방문해 건강음료를 전달하고 안부를 확인하는 사업이다. 이상 징후 발견 시 주민센터나 119 등 관계 기관과 연계해 긴급 대응도 지원한다. 수혜 인원은 사업 첫해 1104명에서 현재 6만4000여명 수준으로 늘었다. 누적 지원금은 220억원을 넘는다.



현장 지원 사례도 이어지고 있다. 지난해 전북 군산에서 활동하는 이현숙 프레시 매니저는 홀몸노인 가정을 방문하던 중 이상 징후를 발견해 관계 기관에 알렸고, 해당 공로로 보건복지부 장관상을 받았다. 서울 성북구에서 활동하는 이영애 프레시 매니저 역시 지난해 정기 방문 중 쓰러져 있던 노인을 발견해 119에 신고했다. 대구에서는 박규량 프레시 매니저가 고객 상태 이상을 확인하고 직접 병원으로 이송하기도 했다.



이는 전국 유통망과 정기 방문 시스템이 결합한 구조로 hy만이 구현할 수 있는 사회공헌 모델로 꼽힌다. 프레시 매니저들은 지역 내 고령층과 장기간 관계를 형성하면서 작은 이상 징후도 빠르게 감지할 수 있다.



hy는 체험형 사회공헌 활동도 확대하고 있다. 경기 평택시 ‘hy팩토리+’는 발효유 생산 과정을 체험할 수 있는 공장 견학 프로그램으로 지난해 방문객 23만명을 기록했다. 누적 방문객은 60만명에 달한다.