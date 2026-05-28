고액 자산가 초청 박세리 ‘골프 클래스’ 성료 [도약하는 기업 특집]

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“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

SC제일은행의 초고액 자산가 초청 프로그램인 ‘마스터클래스’ 연사로 나선 박세리 감독. SC제일은행 제공

SC제일은행이 초고액 자산가 고객을 대상으로 골프 분야의 박세리 감독과 함께하는 ‘마스터클래스’를 개최했다.



SC제일은행은 지난 15일 10억원 이상 초고액 자산가와 잠재 고객들을 초청한 ‘마스터클래스’를 성황리에 진행했다고 밝혔다.



‘마스터클래스’는 고액 자산가 고객들의 비즈니스 의사결정에 도움을 주기 위해 각 분야 최고 리더들의 통찰과 경험을 공유하는 프로그램이다. 이번 행사는 고객들의 관심이 높은 ‘레저·스포츠’를 주제로 진행됐고, SC제일은행 PB센터 1호 고객인 박세리 감독이 직접 참여해 자신의 경험과 노하우를 공유했다.



행사의 하이라이트는 현장 추첨을 통해 선정된 고객들을 대상으로 한 ‘원포인트 레슨’이었다. 박세리 감독은 참가자들의 스윙을 직접 분석하고 맞춤형 코칭을 제공했으며, 다른 참석자들에게도 상세한 설명을 곁들여 골프에 대한 이해를 높였다. SC제일은행은 유명 골프 프로들과 함께하는 추가 레슨 세션과 미니 게임, 시상식, 디너 프로그램 등을 마련해 고객 네트워킹 행사도 진행했다.



SC제일은행은 앞으로 자산가 고객 본인뿐 아니라 자녀 세대를 위한 프로그램도 확대할 계획이다. 7월31일부터 8월2일까지는 서울 종로구 SC제일은행 본점에서 고액 자산가 고객 자녀를 위한 ‘2026 글로벌 퓨처 리더 프로그램’이 열린다. 이번 프로그램은 ‘넥스트 제너레이션’을 주제로, 옥스퍼드 대학교와 케임브리지 대학교 재학생들이 멘토로 참여하는 글로벌 멘토링 캠프로 운영된다.



참가 학생들은 멘토들과 함께 사고력과 탐구력, 문제 해결 방식을 배우며 글로벌 리더십 역량을 키우게 된다. 또 자연과학·공학·의학, 사회과학, 인문학 등 관심 분야에 따라 맞춤형 트랙을 선택해 교육을 받을 수 있다. 프로그램 참가 신청은 다음 달 1일부터 30일까지 진행되며, SC제일은행 예치 자산 5억원 이상 고객 자녀인 중·고등학생 가운데 총 40명을 선발할 예정이다.