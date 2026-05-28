96년생 경계심을 버리고 현실을 인정하면 시원하게 뚫린다. 84년생 품을 것과 버릴 것 확실히 구분할 것. 72년생 항상 욕심이 화를 부르는 법이니 양보하라. 60년생 경험하지 못한 일이 일어나지만 득실을 따지기엔 무리. 48년생 고개를 숙이는 것은 어렵지만 어쩔 수 없다. 36년생 굳어 있는 마음을 풀지 못하면 불편하다.

97년생 분위기에 휩쓸리지 않으려면 의지가 필요하다. 85년생 도움 주는 이와의 언쟁 삼가야 한다. 73년생 상대에 따라 대응방법이 달라져야 한다. 61년생 단점을 드러내는 일이 전화위복이 될 수 있다. 49년생 가진 것을 나누고 부족한 것은 도움을 청하라. 37년생 믿음이 약하면 위기상황을 벗어나기 힘들다.

98년생 실수를 감수하고 전진하면 행운이 따른다. 86년생 옛 붕우와의 해후(邂逅)로 즐겁다. 74년생 이미 정해진 것은 인정하고 넘어가라. 62년생 외형에 관심을 갖지 말고 내면을 살찌워라. 50년생 비슷하게 보인다고 단정짓지 마라. 38년생 루머에 대응하는 것은 해결책이 될 수 없다

99년생 마음이 허하면 몸도 허하니 혼자 줄여라. 87년생 과도한 운동이나 활동을 삼갈 것. 75년생 말없이 실천하면 실익을 챙기고 인망을 얻는다. 63년생 시끄럽게 떠들면 가능성이 희박하다. 51년생 타협도 좋지만 손해보는 마음이면 편안하다. 39년생 순리를 택하는 것이 안정을 도모하는 지름길.

00년생 만남의 시간은 오전 9시ㅡ오후 1시가 일이 잘 풀린다. 88년생 일관된 자세를 유지해야 좋은 결과 맞는다. 76년생 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁지 않다. 64년생 부부싸움이 예상되니 물러서길 바란다. 52년생 문제 해결을 위한 시기를 택해야 한다. 40년생 일방적인 인간관계는 장기간 유지하기 힘들다. 28년생 답답한 마음은 여행으로 풀어라.

01년생 싼 물건을 구입할때는 세심한 관찰이 필요하다. 89년생 오래된 것보다는 새것에 관심 둘 것. 77년생 자칫하면 피해볼 수 있으니 주의하라. 65년생 잠시 쉬어 가는 때는 다른 건 잊어버려라. 53년생 원하는 것이 무엇인지 확실하게 표현하라. 41년생 긍정적인 생각의 요소 중에 중요한 것은 건강. 29년생 감당할 수 있는 만큼만 맡아서 처리하는 게 좋다.

02년생 뜻대로 안되던 일이 점차로 해결된다. 90년생 훌훌 털고 밖으로 나가보라. 78년생 묵묵히 일을 진행하면 좋은 결과가 기대된다. 66년생 주변여건이 변할 수 있으니 대비해야 좋다. 54년생 짚고 넘어갈 일을 대충 넘기면 대가를 치른다. 42년생 원인해결을 찾지 못하면 되풀이될 수 있다. 30년생 소문만 무성한 일에 관심두지 마라.

03년생 예상밖에 금전이 들어오는 운이다. 91년생 기다리지 말고 내가 먼저 베풀어 보라. 79년생 마음에 없는 말은 유익을 줘도 오래가지 않는다. 67년생 움직이는 방향을 잘 택하면 재물이 따른다. 55년생 자력으로 대사를 도모하기엔 힘이 모자란 형국. 43년생 건강에 좋다고 남용하는 일이 없도록 하라. 31년생 언행이 일치하면 좋은 운을 불러일으킨다.

04년생 신문 정보지에서 중요한 신상품이 나타난다. 92년생 걱정하던 일 좋은 결과로 만족함. 80년생 눈으로 목격한 일이 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있다. 68년생 무엇을 선택할지 딜레마에 빠질 수 있다. 56년생 자식들을 미래에 적응할 수 있도록 교육시켜라. 44년생 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 32년생 남아일언 중천금의 의미를 지나치게 해석하지 마라.

05년생 성의를 다하는 자세가 중요하다. 93년생 내세우기보다 느긋하게 기다려보라. 81년생 가벼운 눈인사라도 나누면서 시작하라. 69년생 직업적인 어려움은 있지만 무리없이 넘어갈 수 있다. 57년생 마음에 있으면 행동으로 나타나게 마련. 45년생 태도가 좋은 사람은 오랜만에 기회를 잡는다. 33년생 안되는 일은 일찌감치 포기하라.

06년생 길림돌이 점차 제거되어 일이 잘 풀린다. 94년생 급할수록 쉬어가야 함. 여유를 부려볼 것. 82년생 친구들에게 연락해도 만나주질 않는다. 70년생 마음에 없는 말은 오래가지는 않는다. 58년생 금전적인 소비가 커지니 움직이지 않는 게 좋다. 46년생 어수선한 분위기에 어울리면 약속을 잊는다. 34년생 인연이라면 분명히 다시 만날 것이다.

95년생 언행으로 인한 구설 주의하라. 83년생 눈으로 확인하지 않았다면 결정은 미루어라. 71년생 싸움을 하면 자신이 가장 괴로울 뿐이다. 59년생 선량한 사람은 착한 일을 해도 나타내지 않는다. 47년생 오해를 풀지 않으면 힘든 시기를 보낸다. 35년생 길면 잘라내면 되지만 짧은 것은 수정하기 힘들다.

백운철학원