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“투표하고 여행가세요”…인천공항에 설치된 전국동시지방선거 사전투표소 [한강로 사진관]

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인천공항=이제원 선임기자
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한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
27일 인천국제공항 제2터미널에 제9회 전국동시지방선거 사전투표소가 설치되고 있다. 사전투표는 29일(금) ~30일.(토) 오전 6시 ~ 오후 6시까지 열린다.
27일 인천국제공항 제2터미널에 제9회 전국동시지방선거 사전투표소가 설치되고 있다. 사전투표는 29일(금) ~30일.(토) 오전 6시 ~ 오후 6시까지 열린다. 

27일 인천국제공항 제2터미널에 제9회 전국동시지방선거 사전투표소가 설치되고 있다. 사전투표는 29일(금) ~30일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시까지 열린다. 

 

전국동시지방선거 사전투표는 전국 어디서나 각 읍·면·동에 설치된 사전투표소에서 사전 신청 없이 할 수 있다. 투표소에 갈 때 실물 신분증(주민등록증·여권·운전면허증 등)이나 모바일 신분증(모바일 주민등록·운전면허증 등)을 반드시 지참해야 한다. 본투표일인 6월 3일(수)에는 주민등록지 기준으로 배정된 지정 투표소에서만 투표할 수 있다. 중앙선거관리위원회 ‘투표소 찾기 연결 서비스’에서 본인에게 배정된 지정 투표소를 확인할 수 있다.

이제원 기자

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