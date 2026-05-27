李대통령 6월 8일 취임 1주년 회견

대학언론 기자 포함 160명 참석

각본 없는 자유질문 100분 진행

이재명 대통령이 다음달 8일 취임 1주년 기자회견을 갖는다.



이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 브리핑에서 “이 대통령 취임 1주년 기자회견이 다음달 8일 오전 10시에 청와대 영빈관에서 열린다”며 “국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고, 국정 2년차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 기념사를 직접 발표할 계획이다. 이후 정해진 각본 없이 민생·경제, 정치·외교안보, 사회·문화 세 분야로 나누어 기자들의 자유질문에 답한다. 소요시간은 100분으로 예정돼 있으나 이 수석은 “더 길어질 수 있다”고 말했다. 이번 기자회견은 취임 30일, 100일, 신년 기자회견에 이어 이 대통령 취임 후 네 번째다.



1주년 기자회견에는 내·외신 기자 160여명이 참석한다. 청와대는 이번 1주년 기자회견에 대학언론 기자 2명도 초청했다.



이 수석은 “대학생 기자들이 청년세대의 고민과 과제를 대통령에게 질문할 계획”이라고 전했다. 회견의 ‘상징 이미지’(키 비주얼)은 민주주의를 상징하는 빛과 모든 국민이 함께 걷는 길이다. 이 대통령은 지난해 6월4일 취임, 5년간의 임기를 시작했다.