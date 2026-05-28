현대차, 친환경차 활용 산림 생태 복원

‘아이오닉 드론 스테이션’ 활용

산불 피해지역 중심 단계 추진

현대차가 친환경차를 활용해 산불 피해 지역 생태계 복원에 나선다.



27일 현대차에 따르면 현대차는 전날 서울 동대문구 국립산림과학원에서 산림청, 나무 심기 전문 소셜벤처 ‘트리플래닛’과 ‘산림 피해 복구 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

현대차 ‘아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션’ 차량. 현대차 제공

이번 협약을 통해 올해부터 3년간 영남 산불 피해지역을 중심으로 숲 조성 등의 산림 복원을 단계적으로 추진한다.



세부적으로 전기차 기반 드론 통합 솔루션인 ‘아이오닉 드론 스테이션’을 통해 씨드볼(황토와 함께 공 형태로 빚은 친환경 씨앗) 600㎏을 안동·산청·울진 등에 투하·식재하고, 산림 생장 과정을 모니터링한다.



아이오닉 드론 스테이션은 현대차 전기차인 아이오닉5·9를 기반으로 제작된 산림 특장차량이다. 내부에 구축된 드론 관제 시스템으로 접근이 어려운 산림지역에 식재가 가능하고, 차량 배터리 전력을 끌어다 쓸 수 있는 V2L(Vehicle to Load) 기능을 통해 외부 전력 없이도 드론을 운용할 수 있다.



현대차는 2023년 ‘아이오닉5 모니터링 드론 스테이션’을 처음 도입한 데 이어 지난해 ‘아이오닉9 씨드볼 드론 스테이션’을 추가하며 스마트 산림 생태 복원 사업을 전개하고 있다.



현대차는 산불 피해 지역 복원 활동과 함께 정보통신기술(ICT) 기반 산림 관리, 스마트 산림 생태 복원, 밀원 수림 조성 및 지역 상생, K-산림기술 글로벌 확산, 산림 분야 연구개발에 대해서도 산림청·트리플래닛과 협력할 예정이다.



이번 생태 복원 사업은 현대차가 2016년부터 운영 중인 숲 조성 사회공헌 프로젝트 ‘아이오닉 포레스트’의 일환이다.