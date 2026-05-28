KB금융·리벨리온, AI 인프라 강화 맞손

“생산적 금융 실천 모델 될 것”

KB금융그룹은 27일 여의도 KB국민은행 신관에서 국내 대표 인공지능(AI) 반도체 기업 리벨리온과 전략적 업무 제휴 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.



KB금융은 이번 협약에 대해 “국산 신경망처리장치(NPU) 기업과 국내 금융지주가 AI 인프라 경쟁력 강화를 위해 협력에 나선 사례로, 생산적 금융의 실천적 모델이 될 것”이라고 설명했다. KB금융의 AI 전환 가속화, 주권(소버린) AI 시대에 걸맞은 한국형 AI 금융 인프라 경쟁력을 확보하기 위한 취지다.

양종희 KB금융그룹 회장(왼쪽)과 박성현 리벨리온 대표가 27일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 ‘차세대 AI·금융 생태계 구축을 위한 업무협약’을 맺은 후 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공

협약식에는 박성현 리벨리온 대표와 양종희 KB금융 회장을 비롯한 주요 관계자들이 참석해 차세대 AI·금융 생태계 구축을 위한 협력 의지를 다졌다. 협약을 통해 리벨리온은 KB금융에 최신 기술과 제품을 적극적으로 제공함으로써 수준 높은 국산 AI 반도체 추론 인프라 및 금융 서비스 구축을 지원한다. KB금융은 리벨리온에 사업운영, 자금조달 및 관리, 임직원 등과 관련해 금융 서비스와 인프라를 우선 제공한다.



KB금융 관계자는 “리벨리온은 창업 초기부터 KB금융과 함께 성장해 온 오랜 파트너”라며 “향후 다양한 AI·테크 파트너들과 연계해 KB금융의 AI 경쟁력을 강화하고, 세계적인 AI 금융 리더십을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.