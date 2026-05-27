정부 “나무호 타격 비행체, 이란 대함미사일 가능성 크다 결론”

외교부 “여러 증거가 이란 쪽 향하고 있어”

정부가 호르무즈 해협의 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체가 이란산 대함미사일일 가능성이 크다고 결론내렸다.

나무호 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공. 뉴스1(외교부 제공)

나무호 피격 사건을 조사하는 정부 합동태스크포스(TF) 단장인 박윤주 외교부 제1차관은 27일 오후 외교부 청사에서 가진 브리핑에서 “엔진은 이란산 터보제트 엔진과 유사했고 부품에서 이란의 제조사 각인으로 추정되는 것이 확인됐다”고 밝혔다.

박 차관은 공격 주체를 이란이라고 명시적으로 특정하지는 않았다.

박 차관은 나무호 선체에서 두 개의 비행체 중 하나의 불발탄 탄두를 입수했다면서 이 탄두가 이란이 사용하는 대함미사일 ‘누르’ 또는 ‘카데르’의 탄두 형상과 유사했다고 설명했다.

박 차관은 ‘이란의 공격으로 받아들이면 되느냐’는 질문에는 “여러 증거가 이란을 향하고 있다”면서도 “고의성 부분을 확정하기 어렵다. 고의성은 주관적 영역이라 (이란 측이) 인정하지 않는 한 고의성을 파악하긴 어렵다”라고 말했다.

나무호는 지난 4일 아랍에미리트(UAE) 인근 해협에서 정박 중 미상 비행체 두 개의 공격을 받은 바 있다. 사건 발생 초기 이란이 개발한 드론 '샤헤드-136'일 가능성이 제기됐으나, 이날 정부 발표에 따라 사실상 대함미사일의 공격으로 귀결됐다.

정부는 나무호에서 발견된 비행체 잔해를 15일 국내로 들여와 국방부 산하 국방과학연구소(ADD) 등에서 정밀 감식을 진행해왔다.