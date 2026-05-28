롯데손보 경영개선계획 조건부 승인… 매각 속도 붙나

금융위, 규제 불확실성 해소



1년6개월간 경영개선 작업 이행

자구안 내용 3년간 비공개 조치

가격 1조 안팎 하향 경쟁력 갖춰

금융당국이 롯데손해보험의 경영개선계획을 조건부로 승인했다. 자본 건전성을 둘러싼 규제 불확실성을 해소하면서 회사가 추진 중인 지분 매각 작업에 속도가 붙을 전망이다.



금융위원회는 27일 롯데손보가 제출한 경영개선계획에 대한 조건부 승인을 의결했다. 금융위가 내건 승인 조건은 경영개선계획에 포함된 자본적정성 제고 방안을 충실히 이행하는 것이다. 다만 세부적인 자구안 내용은 “법인이나 개인의 영업상 비밀에 해당할 수 있다”는 이유로 관련 규정에 따라 향후 3년간 비공개 조치하기로 했다.



롯데손보는 2024년 6월 경영실태평가에서 자본적정성 부문 4등급(취약)을 받으며 지난해 11월 ‘경영개선권고’ 조치를 받았다. 이후 제출한 계획안이 불승인되면서 지난 3월 적기시정조치가 한 단계 높은 ‘경영개선요구’로 격상됐다. 이후 사업비 감축, 부실자산 처분, 인력 및 조직 운영 개선, 자본금 증액, 매각계획 수립 등의 내용을 담은 새로운 자구안을 마련해 당국에 다시 제출했다.



이번 승인으로 롯데손보는 관련 1년6개월간 경영개선 작업을 이행하게 된다. 금융위와 금융감독원은 매 분기 이행 실적을 점검하며, 실적이 미달할 경우 계획을 불승인하고 재제출을 요구하는 등 엄격히 관리할 방침이다. 체질 개선 기간에도 보험료 납입과 보험금 청구 및 지급, 퇴직연금 가입 등 롯데손보의 기존 영업 활동은 모두 정상적으로 이뤄진다.



롯데손보의 지급여력비율(K-ICS)도 100%를 넘어 보험계약자가 안심하고 이용할 수 있다는 것이 금융당국의 설명이다. 롯데손보의 1분기 잠정 K-ICS 비율은 164.4% 수준이다. 금융위는 “금감원과 함께 법과 원칙에 따라 보험회사가 장기적 시계를 가지고 건전한 경영을 확립할 수 있도록 감독해 나갈 방침”이라고 밝혔다.



시장의 관심은 규제 리스크를 털어낸 롯데손보의 매각 성사 여부에 쏠린다. 최대주주인 사모펀드 JKL파트너스는 올해 들어 지분 매각을 적극적으로 타진하고 있다. 지난 3월 정기 주주총회에서는 JKL파트너스 대표를 이사회 기타비상무이사로 선임하며 매각 관련 의사결정 속도를 높일 수 있는 환경을 구축했다. 투자은행 업계에서는 과거 3조원 규모로 거론되던 매각 희망 가격이 최근 1조원 안팎까지 하향 조정되면서 시장 경쟁력을 일정 부분 갖췄다는 평가가 나온다. 현재 보험 인수합병 시장에는 롯데손보 외에도 KDB생명과 예별손해보험 등 다수의 매물이 나와 있는 상태다.