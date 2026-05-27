쿠시먼앤드웨이크필드, 카카오 판교아지트 리테일 임대 자문 수임

판교역 직결 입지…카카오프렌즈·올리브영 등 입점

글로벌 부동산 컨설팅 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 카카오 판교아지트 1층 리테일(상업시설) 공간 임대 자문을 맡는다.

쿠시먼앤드웨이크필드는 판교 테크밸리 내 랜드마크 오피스 빌딩인 카카오 판교아지트 리테일 공간 임대 자문을 수임했다고 27일 밝혔다. 판교 주요 오피스·상업시설 리테일 자문 사업을 확대하게 됐다는 설명이다.

카카오 판교아지트. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 제공

카카오 판교아지트는 경기 성남 분당구 판교역로 166(백현동532) 알파돔시티 6-1블록에 위치한 지하 7층∼지상 15층 규모 복합 오피스 빌딩이다. 2021년 10월 준공됐고 연면적은 16만2719㎡다. 카카오의 주요 업무시설로 활용되고 있으며 신분당선 판교역과 직접 연결돼 접근성이 뛰어나다.

현재 카카오프렌즈 스토어, 올리브영, 이마트24, 배스킨라빈스, 펠트커피, 라그릴리아 등 총 17개 브랜드가 입점해 있다.

판교역 일대는 제1·2테크노밸리를 중심으로 약 8만명의 IT인력이 밀집한 수도권 대표 오피스 상권으로 꼽힌다. 직장인뿐 아니라 인근 주민 수요도 많아 상권 성장세가 이어지고 있다는 평가를 받는다.

윤화섭 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 상무는 “카카오 판교아지트는 판교역 직결 입지와 카카오 브랜드 경쟁력을 동시에 갖춘 공간”이라며 “글로벌 네트워크와 데이터 기반 리테일 MD 역량을 활용해 최적의 임차사를 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.