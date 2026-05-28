티웨이항공, 업계 첫 ‘주 4일제’ 부분 시행

매주 화·수 1시간씩 탄력근무

매월 두 번째 금요일 ‘쉼 데이’

티웨이항공이 항공업계 최초로 주 4일 근무제를 부분적으로 시행한다.



티웨이항공은 매월 한 차례 금요일에 쉬는 ‘쉼 데이’를 다음 달부터 시행한다고 27일 밝혔다. 쉼 데이는 매주 화·수요일에 1시간씩 근무시간을 탄력적으로 조정해 월 1회(매월 둘째 금요일) 휴무를 부여하는 제도다. 평소보다 1시간 일찍 출근하거나 늦게 퇴근하는 방식으로 추가 근무를 한 뒤 한 달에 한 번 금요일에 쉬는 것이다.



티웨이항공은 이러한 근무 제도를 통해 임직원의 업무 몰입도와 효율성을 높이고 유연한 근무 환경을 조성할 방침이다. 또 명절 연휴 및 공휴일 등이 있는 달에는 쉼 데이를 연휴와 연계해 사용할 수 있도록 탄력적으로 운영할 계획이다.



쉼 데이는 2024년 3월부터 소노트리니티그룹 계열사에서 시행 중인 제도로, 지난해 그룹에 편입된 티웨이항공도 이를 도입하게 됐다.



티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.