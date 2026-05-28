“김치찌개가 3만원이라고?”…서민 물가 비웃는 골프장 ‘그사세’ [권준영의 머니볼]

클럽하우스 김치찌개 ‘3만원 시대’…외식 물가와 다른 ‘골프장 가격대’

생수·커피까지 프리미엄 고정…일반 외식과 다른 가격 구조

5~6시간 머무는 ‘체류 소비’가 만든 폐쇄적 시장…‘소비자 선택권’은 어디에

외부 반입 제한이 만든 ‘클럽하우스 의존 소비’도 한몫

“골프장에서는 김치찌개 한 그릇이 3만원이라고?”

서민들의 든든한 한 끼인 김치찌개가 골프장 클럽하우스에 들어서는 순간 3만원짜리 ‘고가 메뉴’로 바뀐다. 서울 시내 평균 외식 가격의 3배에 달한다. 밖에서는 쉽게 납득하기 어려운 가격이 골프장 안에서는 ‘당연한 선택지’처럼 소비된다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

28일 기준 수도권 주요 골프장 클럽하우스 메뉴 가격은 ‘일반 외식’과 비교해 뚜렷한 격차를 보인다. 김치찌개는 2만원 초반~후반, 냉면은 2만원 후반, 아메리카노는 8000~1만1000원, 생수는 3000~4500원 수준이다.

동일 메뉴 간 가격 편차도 적지 않다. 김치찌개는 1만6000원에서 2만8000원, 냉면은 1만7000원에서 2만6000원까지 차이가 난다. 아메리카노는 4500원에서 1만1000원까지, 생수 역시 1500원 대비 최대 3배 가까운 격차를 보였다.

통계청 소비자물가조사에 따르면 외식 물가는 전반적인 상승 흐름을 이어오고 있다. 이에 따라 외식비 부담도 꾸준히 커지는 추세다. 한국소비자원 가격정보(참가격) 기준으로 김밥, 자장면, 칼국수, 김치찌개 백반 등 주요 외식 메뉴는 대체로 7000~1만1000원대다. 특히 김치찌개 백반은 서울 기준 8000원대 후반으로 나타난다. 골프장 클럽하우스 가격은 이보다 2~3배 높은 수준이다.

수도권 골프장의 평균 라운딩 비용은 평일 기준 20만~25만원, 주말은 30만~40만원 수준(한국레저산업연구소 자료)이다. 여기에 카트비와 캐디피, 식음료 비용까지 포함하면 1회 이용 총 지출은 30만~50만원까지 늘어난다. 팬데믹 이후 급등했던 수요는 일부 안정됐지만, 전체 이용 비용은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

한국골프소비자원 조사에 따르면 골프장 이용객의 약 60~70%가 클럽하우스에서 식음료를 소비하는 것으로 나타났다. 특히 라운딩 전후 대기 시간 구간에서 소비가 집중되는 경향이 뚜렷했다.

관광·레저 이용행태 분석에 따르면 골프장의 평균 라운딩 시간은 약 4시간 30분에서 5시간이다. 식사와 이동 시간을 포함하면 총 체류 시간은 5~6시간에 이른다. 이 기간 동안 이용자는 코스 동선 특성상 외부 이동이 어렵고, 소비 선택지는 사실상 클럽하우스로 제한된다. ‘체류형 폐쇄 소비 환경’이다.

실제 일부 골프장은 생수나 도시락, 간단한 간식까지 외부 음식과 음료 반입을 제한하고 있다. 보안과 운영 효율 등의 이유다. 이로 인해 클럽하우스 중심의 소비 구조가 고착되고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

최근에는 클럽하우스 식음 운영 방식에도 변화가 나타나고 있다. 일부 골프장은 식음 사업을 직접 운영하지 않고 대형 급식·외식 전문업체에 위탁하는 방식으로 전환하고 있다. 운영사는 매출의 일정 비율을 수수료로 가져가고, 골프장은 공간 제공을 통한 임대 수익을 확보하는 방식이다. 업계에서는 이러한 변화가 식음료 가격 형성에도 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. ‘외주형 식음 운영’이 확산되는 흐름이다.

이 같은 구조는 그린피 외 수익, 특히 클럽하우스 식음료 등 비코스 영역이 수익성을 떠받치는 구조로 이어지고 있다.

실제 골프장 산업의 수익성은 높은 수준을 유지하고 있다. 한국레저산업연구소 ‘레저백서 2026’에 따르면 지난해 대중형 골프장 가운데 영업이익률 1위는 골프존카운티 진천CC로 57.8%를 기록했다. 윈체스트CC는 57.1%, 중원CC는 56.4%로 뒤를 이었다. Top 10 평균 영업이익률은 55.7%에 달한다.

회원제 골프장에서도 유사한 패턴이 관찰된다. 서서울CC가 41.8%로 1위를 기록했고, 회원제 Top 10의 평균 영업이익률은 36.6%로 집계됐다.

수도권 등 수요가 집중된 지역에 위치하거나 27홀 규모로 운영되는 골프장일수록 높은 수익성을 보였다. 인건비와 코스 관리비 비중이 상대적으로 낮은 구조도 수익률을 끌어올리는 요인으로 꼽힌다.

식음료 매출은 골프장 수익 구조에서 비코스 영역의 한 축으로 작용한다. 하루 평균 내장객 600~800명 규모 골프장에서 식음료 이용률을 60~70% 수준으로 보면 하루 식음 매출은 약 1000만~1400만원으로 추산된다. 이를 연 300일 기준으로 환산하면 30억~40억원 규모다.

골프장 식음료 가격은 단순히 ‘비싸다’는 말로 설명되기 어렵다. 5~6시간 머무는 체류 조건과 외부 이동이 어려운 동선, 선택지가 사실상 제한된 소비 환경이 맞물리면서 가격은 시장 경쟁이 아닌 공간 내부 조건에 의해 결정된다. 결국 ‘소비자 선택권’이 지워진 구조는 시장 경쟁 논리가 아니라 소비자 피로로 이어질 수밖에 없다.