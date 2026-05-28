최준희, 스타벅스 인증샷 논란 반박…"남이사 커피 사 먹든 말든"

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 스타벅스 인증 사진에 대해 해명했다.

최준희는 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "미친 인간들, 그만들 좀 하죠. 내가 그 사건에 무슨 한 맺힘이 있다고 인증을 해. 굳이"라고 적었다.

그는 "그냥 유니버설에 스타벅스가 있었고 그걸 산 것뿐"이라며 "팔로워들은 알겠지만, 오늘 내 스타일링 거의 생얼, 꾸밈 단계 2단계 수준이라 컵으로 얼굴 가리고 찍고 싶었던 것"이라고 일축했다.

이어 "진짜 정말 죄송한데 일하랴, 신혼여행 보내랴, 그 스타벅스 일을 굳이 떠올리며 보낼 시간이 없다"며 "미국 여행인데 남이야 커피를 사 먹든 안 먹든 그걸 왜 그런 식으로 선동 기사 내는지 지겹다 진심"이라고 불쾌감을 표했다.

앞서 스타벅스코리아는 지난 18일 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚었다. 5·18 광주민주화운동 기념일에 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시키는 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용한 것이 문제였다.

이런 가운데 최준희가 스타벅스 음료컵을 들고 찍은 사진을 SNS에 게시하자, 일부 네티즌들은 "부적절하다", "스타벅스를 옹호하는 것이냐"며 질타했다.

여기에 최준희가 지난해 5월 올렸던 "난 좌파 없는 나라에서 살고 싶다", "선거 날이 다가오니 마음이 너무 조급해진다"는 글까지 소환되면서 정치적 성향을 드러낸 것이라는 해석도 나왔다.

한편 최준희는 지난 16일 서울의 한 호텔에서 11세 연상 비연예인과 결혼식을 올렸다.

<뉴시스>