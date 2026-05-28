“월 50만원 넣으면 2255만원?”…6월 나오는 ‘청년미래적금’ 가입 전 봐야 할 것

정부, 6월 청년 자산형성 정책상품 ‘청년미래적금’ 출시

매월 50만원 한도 자유적립…정부 기여금 최대 12% 지급

우대형 기준 단리 연 19.4% 효과…소득·가구 요건 확인해야

“월 50만원 넣으면 2255만원?”

청년미래적금은 청년이 매월 일정 금액을 저축하면 정부 기여금과 비과세 혜택을 더해 자산 형성을 돕는 정책 금융상품이다. ChatGPT 생성 이미지

월급은 들어오지만 오래 머물지 않는다. 월세와 카드값, 식비가 빠져나간 뒤 남는 돈은 생각보다 적다.

정부가 바뀔 때마다 청년 자산형성 상품이 이름을 달리해 나오는 이유도 이 현실과 맞닿아 있다. 청년의 사정은 관련 통계에서도 드러난다.

28일 국가데이터처의 ‘2026년 4월 고용동향’에 따르면 청년층 고용률은 43.7%로 1년 전보다 1.6%p 하락했다. 2021년 4월 이후 가장 낮은 수준이다. 자산 흐름도 녹록지 않다.

국가데이터처·금융감독원·한국은행이 공동 작성한 ‘2025년 가계금융복지조사’에서 가구주가 39세 이하인 가구의 자산은 전년보다 0.3% 감소했다. 전체 가구 평균 자산은 늘었지만, 젊은 가구만은 뒤로 밀렸다.

정부가 오는 6월 ‘청년미래적금’을 내놓는 배경이다. 지난 정부에 이어 다시 등장하는 청년 자산형성 정책 금융상품이다. 이름은 바뀌었지만 구조는 익숙하다. 청년이 매달 돈을 넣으면 정부가 일정 비율의 기여금을 붙여주는 방식이다.

핵심은 간단하다. 청년이 매월 최대 50만원까지 자유롭게 저축하면 정부가 소득 수준과 가입 유형에 따라 ‘웃돈’을 얹어준다. 금융위원회는 정부 기여금과 비과세 혜택까지 합치면 우대형 기준 최대 단리 연 19.4% 적금에 가입한 것과 비슷한 효과가 난다고 설명한다.

◆만 19~34세 누구나? 소득·가구 요건 따져봐야

청년미래적금은 만 19세부터 34세까지 가입할 수 있다. 청년기본법상 청년 기준을 따른 것이다. 가입할 때 이 나이 요건을 충족하면 된다.

군 복무 기간은 최대 6년까지 연령 계산에서 빼준다. 현재 만 35세라도 군 복무를 2년 했다면 가입 심사에서는 만 33세로 보는 식이다.

나이만 맞는다고 모두 가입할 수 있는 것은 아니다. 이 상품은 기본적으로 소득이 있는 청년을 대상으로 한다. 소득이 전혀 없는 청년이 부모 돈으로 납입하는 상황을 막겠다는 취지다.

소득 기준도 있다. 직장인은 총급여 7500만원 이하, 종합소득 기준으로는 6300만원 이하여야 한다. 소상공인 청년은 연매출 3억원 이하가 기본 기준이다. 여기에 가구 중위소득 200% 이하 요건도 함께 본다.

즉 본인 소득만 보는 상품이 아니다. 부모와 함께 사는 청년이라면 가구원 소득까지 심사 대상이 될 수 있다. 이 부분에서 가입 가능 여부가 갈릴 수 있다.

◆정부 기여금 6~12%…‘19.4% 효과’의 진실은

청년미래적금은 3년 만기 자유적립식 상품이다. 매달 반드시 50만원을 넣어야 하는 것은 아니다. 10만원을 넣어도 되고 30만원을 넣어도 된다. 한도는 월 50만원이다.

정부 기여금은 가입 유형에 따라 달라진다. 일반형은 매달 납입액의 6%를 정부가 기여금으로 붙여준다. 총급여 6000만원 이하, 종합소득 4800만원 이하인 일반 소득자나 연매출 3억원 이하 소상공인 가운데 가구 중위소득 200% 이하인 청년이 대상이다.

우대형은 기여금 비율이 12%로 더 높다. 대신 조건은 더 좁다. 총급여 3600만원 이하, 종합소득 2600만원 이하인 중소기업 재직자나 연매출 1억원 이하 소상공인 중 가구 중위소득 150% 이하인 청년이 주요 대상이다. 중소기업 신규 취업자는 별도 기준을 충족하면 우대형에 들어갈 수 있다.

총급여가 6000만원을 넘고 7500만원 이하인 청년도 가입 자체는 가능하다. 다만 이 구간은 정부 기여금을 받지 못한다. 이자소득세 비과세 혜택만 적용된다. 모든 가입자가 정부 지원금을 받는 구조는 아닌 셈이다.

가장 눈에 띄는 숫자는 ‘최대 단리 연 19.4% 효과’다. 물론 일부는 “은행이 연 19.4% 금리를 주는 건가”라고 받아들일 수 있다.

하지만 은행 금리 자체가 19.4%라는 뜻은 아니다. 금융위가 밝힌 청년미래적금 금리는 취급기관별로 최대 7~8% 수준이다. 기본금리 5%에 기관별 우대금리 2~3%p가 붙는 구조다.

여기에 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택을 합치면 일반형은 단리 연 13.2~14.4%, 우대형은 단리 연 18.2~19.4% 적금에 가입한 것과 비슷한 효과가 난다는 설명이다.

금리 8%를 가정하고 매달 50만원씩 3년 동안 넣으면 일반형은 만기 때 2138만원, 우대형은 2255만원을 받을 수 있다. 본인이 낸 원금은 1800만원이다. 차액은 은행 이자와 정부 기여금, 세제 혜택에서 나온다.

이 상품은 ‘초고금리 적금’이라기보다 ‘정부 기여금이 붙는 정책 적금’으로 보는 편이 정확하다. 이 차이를 놓치면 기대 수익을 과하게 잡을 수 있다.

◆결혼 청년·도약계좌 가입자, 무엇이 달라지나

이번 상품에서 눈에 띄는 대목은 결혼 청년 요건이다. 각각 가입 요건을 충족하던 청년이 결혼한 뒤 가구소득 합산 때문에 기준을 넘을 수 있다는 지적이 있었다. 정부는 이를 ‘결혼 패널티’로 보고 일부 완화했다.

가입자 본인과 배우자만으로 구성된 2인 가구에 한해 일반형은 가구 중위소득 기준을 200%에서 250%로 높인다. 우대형은 150%에서 200%로 완화한다.

배우자가 청년이 아니어도 적용된다. 다만 자녀나 다른 가구원이 함께 있는 경우까지 모두 완화되는 것은 아니다. ‘본인과 배우자만 있는 2인 가구’인지가 핵심이다.

기존 청년도약계좌 가입자도 확인할 부분이 있다. 청년도약계좌와 청년미래적금은 중복 가입이 안 된다. 대신 2026년 6월 최초 가입 기간에 한해 갈아타기를 허용한다.

청년도약계좌 가입자가 청년미래적금 요건을 충족하면 새 상품에 가입 신청을 한 뒤 기존 계좌를 특별중도해지하는 방식이다. 이 경우 일반 중도해지와 달리 기존 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택을 유지할 수 있다.

무조건 갈아타는 게 유리하다고 보기는 어렵다. 청년도약계좌를 얼마나 오래 유지했는지, 기존 우대금리를 얼마나 충족했는지, 청년미래적금에서 일반형인지 우대형인지에 따라 결과가 달라진다. 출시 뒤 은행 앱이나 상담 창구에서 예상 만기 수령액을 비교해봐야 한다.

청년미래적금은 분명 매력적인 상품이다. 월 50만원을 3년 동안 넣을 수 있고 정부 기여금까지 받을 수 있다면 일반 적금보다 유리하다. 특히 우대형에 해당하는 중소기업 재직 청년이나 소상공인 청년에게는 혜택이 더 크다.

그렇다고 모든 청년에게 같은 상품은 아니다. 소득이 없으면 가입이 어렵고 소득이 높으면 정부 기여금 없이 비과세 혜택만 받을 수 있다. 가구 중위소득 기준도 변수다. 부모와 함께 사는지, 결혼했는지, 중소기업에 다니는지에 따라 결과가 달라진다.

금융권에서는 “정책금융 상품은 최대 수익률보다 본인이 실제로 받을 수 있는 혜택을 먼저 따져봐야 한다”고 조언한다. 월 50만원 납입이 3년 동안 생활비를 흔들 정도라면 금액을 낮춰 유지 가능성을 높이는 편이 낫다는 것이다.

업계 한 관계자는 “청년미래적금은 최대 납입액보다 유지 가능성이 더 중요한 상품”이라며 “가입 전 본인 소득과 가구소득 기준을 먼저 확인하고, 3년 동안 무리 없이 넣을 수 있는 월 저축액을 정하는 게 현실적”이라고 말했다.