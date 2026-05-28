백현이앤에스, ‘열분포 진단 차단’ 특허 기술로 지식재산처장 표창

전기산업엑스포서 열분포 진단·차단 솔루션 공개 예정

백현이앤에스의 강영규 대표

태양광 안전 솔루션 전문기업 백현이앤에스의 강영규 대표가 ‘열분포 진단 및 차단’ 특허 기술을 통한 산업 재해 예방 공로로 지난 27일 지식재산처장 표창을 수상했다.

해당 특허 기술은 태양광 발전 시설 화재의 주요 원인인 직류(DC) 아크(Arc)의 발생 전 단계를 관리하는 기술이다. 아크 유발 전 부품에서 발생하는 열화 현상을 접속함 내부의 실시간 열분포 진단 시스템으로 감지하는 방식이다.

기술의 핵심은 사후 감지가 아닌 사전 예방이다. 실시간 진단을 통해 발열 징후 등 위험 요소를 확인하면 모듈별 신속차단장치(RSD)와 연계해 전력을 차단함으로써 화재 발생 요인을 줄이는 구조로 설계됐다.

백현이앤에스는 이 기술을 적용한 제품으로 ‘2026년 상반기 재난안전제품’에 선정됐다. 해당 인증은 기술력과 품질을 검증하는 법적 제도로, 현재 의견수렴 공고 단계를 거치고 있으며 오는 6월 공식 인증서 발급이 이뤄질 예정이다.

제품 홍보와 관련해 백현이앤에스는 지난 22일 한국방재협회 주최 행사의 재난안전신기술 부스에 참여해 방재 업계 관계자들을 대상으로 ‘열분포 진단 차단 및 모듈 입력 차단 시스템’을 선보인 바 있다.

오는 6월 24일부터 사흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 진행되는 ‘대한민국 전기산업엑스포’ 참가도 확정됐다. 백현이앤에스는 이번 전시를 통해 지식재산처장 표창과 재난안전제품 선정으로 소개된 열분포 진단 화재예방 접속함 및 RSD 결합 솔루션의 시장 보급을 추진할 예정이다.

백현이앤에스 강영규 대표는 “태양광 화재의 주범인 아크 현상은 결국 사전 열화 징후를 동반하기 때문에, 이를 열분포 진단으로 정확히 짚어내는 기술력이 이번 표창을 통해 그 가치를 인정받았다”며, “치명적인 화재 요인을 사전에 차단하는 당사의 재난안전신기술과 국가 인증 재난안전제품을 통해 소방대원과 현장 관리자의 생명을 지키고, 태양광 발전소의 안전 지수를 획기적으로 높이겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

백현이앤에스는 기존에 취득한 조달청 우수제품 지정, 신제품(NEP) 인증, 재난안전신기술인증(NET), 성능인증(EPC), 중소기업기술마켓 인증 외에 이번 재난안전제품 인증을 결합하여 공공조달 및 민간 발전소 시장을 대상으로 통합 안전 솔루션 영업을 확대할 계획이다.