일본 사찰서 찾은 안중근 흔적…서경덕 교수, 글로벌 캠페인 시작

일본 미야기현 구리하라시에 소재한 사찰 다이린지(대림사)에 독립운동가 안중근 의사의 위패가 안치되어 있는 것으로 확인됐다.

일본 미야기현 다이린지(대림사) 내 '위국헌신군인본분' 비석. 서경덕 교수 제공

서경덕 성신여대 교수는 28일 최근 해당 사찰을 찾았다고 밝히며 “이곳은 안 의사의 위패와 더불어 그가 중국 뤼순 감옥에 투옥되었을 당시 간수 역할을 했던 치바 도시치의 위패가 나란히 봉안된 장소”라고 소개했다.

과거 사형 집행을 앞둔 안 의사가 마지막으로 남긴 유묵 ‘위국헌신 군인본분’이 치바에게 기증되었고, 이후 치바가 군국주의를 배격한 채 고향으로 돌아와 여생 동안 안 의사를 추모했다는 비화는 그간 대중에게 깊이 각인되지 못했다.

서 교수는 “지난 안중근 순국일에 맞춰 KB국민은행과 의기투합해 두 분에 관련한 영상을 다국어로 제작해 국내외 누리꾼에게 널리 알렸다”고 전했다.

그러면서 “이 곳 뿐만 아니라 향후 안중근 의사의 역사를 알 수 있는 중국 대련, 뤼순, 하얼빈 등을 방문하여 다국어 영상을 지속적으로 제작할 예정”이라고 덧붙였다.

이번에 추진되는 ‘글로벌 안중근 캠페인’은 해외에 산재한 안 의사 관련 사적지를 발굴하고 안내함으로써 다수의 여행객이 현장을 직접 방문할 수 있도록 유도하는 프로젝트다.

서 교수는 “더 나아가 안중근 의사 유해를 반드시 찾아 고국으로 모셔와야 한다는 대외적인 여론을 형성하는데도 조금이나마 일조하고 싶다”고 말했다.