'홍명보호 마지막 상대' 남아공, 월드컵 명단 발표…국내파만 19명

홍명보 감독이 이끄는 한국 남자 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 상대인 '아프리카 복병' 남아프리카공화국이 국내파가 주를 이룬 최종 명단을 공개했다.

남아공축구협회는 28일(한국 시간) 공식 채널을 통해 북중미 월드컵에 출전할 26인 최종 명단을 발표했다.

남아공 프리토리아의 대통령 영빈관에서 진행된 이날 발표 현장에는 휴고 브로스(벨기에) 남아공 축구 대표팀 감독을 필두로 시릴 라마포사 대통령, 대니 조던 남아공축구협회장 등이 참석했다.

26명 중 무려 19명이 자국 리그 자원으로 선발됐다.

남아공 프로축구 프리미어리그 사커 리그 '명문' 올랜도 파이리츠와 마멜로디 선다운스 소속 선수들이 각각 8명씩 이름을 올렸다.

올랜도는 선다운스의 9연패를 저지, 14년 만에 리그 우승을 차지한 팀이다.

선다운스는 리그에선 2위에 그쳤지만, 이번 시즌 아프리카축구연맹(CAF) 챔피언스리그에서 정상을 밟았다.

유럽에서 활약하는 선수는 라일 포스터(잉글랜드 번리), 수비수 이메 오콘(독일 하노버), 미드필더 사무켈레 카비니(노르웨이 몰데), 스페펠로 시톨레(포르투갈 톤델라), 타펠로 마세코(키프로스 리마솔) 등 5명이다.

다만 빅리그 자원이 없다.

주전 공격수 포스터의 소속팀인 번리는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 소속이지만, 2025~2026시즌 20개 구단 중 19위에 그쳐 다음 시즌 챔피언십(2부 리그) 강등이 확정됐다.

사실상 이번 남아공 최종 명단에는 유럽 5대 리그에서 활약 중인 선수가 없다.

미국 메이저리그사커(MLS)에서 뛰는 수비수 올웨투 마카냐(필라델피아 유니언)와 브래들리 크로스(카이저 치프스)는 A매치 경험이 없는 선수나, 깜짝 발탁되기도 했다.

세계적인 유명 선수는 없지만, 자국 무대 선수들이 주를 이뤄 조직력이 강하다는 평가를 받는다. 월드컵에서도 그 장점을 이어가기 위해, 주장은 선다운스 수문장 론웬 윌리엄스가 맡을 예정이다.

남아공이 월드컵 무대를 밟는 건 지난 2010년 자국 대회 이후 16년 만이다. 통산 네 번째 월드컵 본선.

1998 프랑스 대회, 2002 한일 대회를 포함해 이전 3번의 대회 본선에서 모두 조별리그를 통과하지 못했다.

'아프리카 복병'으로 평가받지만, 홍명보호를 포함해 체코(유럽), 멕시코(북중미)와 경쟁하는 A조에서 가장 약한 전력이라는 평가가 따른다.

실제 남아공(60위) FIFA 랭킹에서도 멕시코(15위), 한국(25위), 체코(41위)보다 순위가 크게 떨어진다.

그럼에도 브로스 감독은 명단 발표 후 프랑스 매체 '프랑스24' 등을 통해 "축구에선 어떤 일이든 가능하다. 모든 월드컵에는 이변이 있기 마련"이라며 "지난 (카타르) 대회에서 모로코가 준결승에 진출할 거라고 누가 생각이나 했겠나"라고 반전을 다짐했다.

1952년생인 브로스 감독에겐 축구 인생 마지막 도전이기도 하다.

그는 "축구 선수와 감독으로서 내 인생의 마지막 월드컵을 장식하는 것보다 멋진 마무리는 없을 것"이라며 "난 투지 넘치는 선수들로 구성된 팀을 이끌고 있다. 우리가 어떤 성과를 거둘지 누가 알겠나"라고 말했다.

한편 홍명보호는 내달 25일 오전 10시 조별리그 A조 3차전에서 남아공을 상대한다. 토너먼트 진출을 결정할 중요한 한 판이 예상된다.

앞서 한국은 12일 오전 11시 체코와 1차전을 치른 뒤, 19일 오전 10시 멕시코를 만난다.

◆남아프리카공화국 2026 FIFA 북중미 월드컵 최종 명단(26인) ▲골키퍼= 론번 윌리엄스(마멜로디), 리카르도 고스(시웰렐레), 시포 체인(올랜도 파이어리츠) ▲수비수= 쿨리소 무다우, 오브리 모디바, 클루마니 은다마네(이상 마멜로디), 올웨투 마카냐(필라델피아 유니온), 브래들리 크로스(카이저 치프스), 타방 마툴루디(폴로카네 시티), 은코시나티 시비시, 카모겔로 세벨레벨레(이상 올랜도 파이어리츠), 이메 오콘(하노버), 사무켈레 카비니(몰데), 음베케젤리 음보카지(시카고 파이어) ▲미드필더= 테보호 모코에나, 제이든 애덤스(이상 마멜로디), 탈렌테 음바타(올랜도 파이어리츠), 스페펠로 시톨레(톤델라) ▲공격수= 오스윈 아폴리스, 체팡 모레미, 에비던스 막고파, 렐레보힐레 모포켕(이상 올랜도 파이어리츠), 라일 포스터(번리), 이크람 레이너스, 템바 즈와네(이상 마멜로디), 타펠로 마세코(AEL 리마솔)

<뉴시스>