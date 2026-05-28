MS, “바이러스”라던 오픈클로 품는다…에이전트 생태계 확장에 매진

마이크로소프트(MS)가 한때 바이러스에 비유했던 개방형(오픈소스) 플랫폼 오픈클로를 적극 채택해 인공지능(AI) 에이전트 생태계 확장에 나선다.

오마르 샤힌 MS 부사장(CVP)은 27일(현지시간) 캘리포니아 마운틴뷰에서 열린 미디어 브리핑에서 오픈클로를 기반으로 하는 ‘프로젝트 로브스터’를 추진하고 있다고 밝혔다.

마이크로소프트. 로이터연합뉴스

앞서 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)가 지난 3월 한 콘퍼런스에서 오픈클로를 ‘바이러스’에 비유하며 보안 위험성을 경고했던 데서 불과 두 달여 만에 전략을 바꾼 것이다.

MS가 이처럼 방향을 선회한 배경에는 24시간 내내 켜져 있는 에이전트의 높은 효율성과 이에 따른 수요 폭증이 있는 것으로 풀이된다.

MS는 프로젝트 로브스터를 통해 ‘클로파일럿’이라는 데스크톱 도구를 개발해 사내 시험 중이다. 이 도구의 내부 이용자는 지난달 말까지만 해도 100명 남짓이었으나 불과 1주일 만인 이달 초 3000 명으로 급증했다.

이에 샤힌 부사장은 “인간이 하는 일의 10배를 할 수 있는 개방형 AI 프로젝트를 어떻게 구축하는가에 대한 것”이라고 설명했다. 또 그는 프로젝트 로브스터가 기존 소프트웨어와 다른 점으로 ‘지속성’, ‘기억력’, ‘정체성’, ‘능동성’을 꼽았다.

이 같은 특성은 항상 이용자 곁에서 장기 메모리를 통해 이전의 내용과 결정을 기억하고 있으며, 자신의 정체성을 가지고, 능동적으로 행동하는 것이다.

사힌 부사장은 이 에이전트 AI가 미리 일정을 준비하고, 회의 중일 때 메일 수신함을 정리하며, 따로 요청이 없어도 해야 할 후속 조치를 이어갈 수 있도록 목표로 한다고 설명했다.

다만 앞서 나델라 CEO가 우려했던 보안 위험도 상존해 있다. 실제로 샤힌 부사장은 오픈클로 기반 에이전트를 개발하면서 다양한 보안 위험을 겪은 것으로 보인다.

샤힌 부사장은 “기쁨과 놀라움, 즐거움을 주는 정말 강렬한 순간들을 많이 경험했다”며 “로브스터와 함께 겪은 일들을 '보안 사고'라고 부르고 싶다”고 했다.

이어 그는 “이 프로젝트가 안전하게 진행되고, 고객들이 이를 이해하며 우리와 협력해 함께 이를 구축해나갈 수 있도록 하기 위해 많은 위험을 감수하고 많은 것을배우며 큰 노력을 기울이고 있다”고 덧붙였다.