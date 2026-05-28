코스피, 개인·외인 수급 공방 속 반등 모색…코스닥 하락 전환

단기 급등 부담·중동 리스크에도 저가 매수세에 8,200대 등락

코스피가 28일 개인 투자자와 외국인 간 수급 공방 속에 반등을 모색하고 있다.



이날 오전 9시 51분 현재 코스피는 전 거래일 대비 1.78포인트(0.02%) 오른 8,230.48이다.

코스피가 전 거래일(8228.70)보다 62.97포인트(0.77%) 하락한 8165.73에 개장한 28일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

코스피는 전 거래일 대비 62.97포인트(0.77%) 내린 8,165.73으로 시작했지만 이후 하락 폭을 줄이며 반등을 시도하고 있다.



지수를 밀어 올리는 것은 개인이다.



유가증권시장에서 개인 투자자와 기관이 각각 1조2천772억원, 3천649억원 순매수 중이지만, 외국인이 1조6천759억원 순매도하며 지수에 하방 압력을 가하고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 2.8원 오른 1,504.0원에 거래를 시작했다.



지수는 최근 급등에 대한 부담에다 개장 직전 전해진 호르무즈 해협 인근의 폭발음 보도 영향 속에 하락 출발했다.



코스피는 지난 26일 '8천피'(코스피 8,000)를 탈환한 데 이어 27일에는 종가 및 장 중 사상 최고치를 나란히 경신하며 무서운 기세로 달려왔다.



이러한 단기 급등 영향에 전날 코스피200 변동성 지수는 70.78을 기록하며 다시금 70선을 넘어섰다.



여기에 개장 직전 호르무즈 해협 인근에서 사흘 만에 다시 폭발음이 들렸다는 외신 보도가 나오면서 다시 불거진 지정학적 리스크가 증시에 악재로 작용하는 모습이다.



그러나 개인의 저가 매수세가 증시로 유입되면서 코스피는 반등을 꾀하고 있다.



시가총액 상위권 종목 가운데 삼성전자[005930](-0.65%)와 SK스퀘어[402340](-1.80%), HD현대중공업[329180](-2.96%) 등이 내리고 있다.



반면 SK하이닉스[000660](2.05%), 현대차[005380](2.20%), 삼성전기[009150](2.02%) 등은 오르고 있다.



특히 LG에너지솔루션[373220]은 미국에 16억 달러 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급 소식에 10.82% 급등 중이다.



업종별로 IT 서비스(0.53%), 음식료·담배(0.37%), 운송·창고(0.26%) 등은 상승하고 보험(-3.28%), 통신(-2.96%), 기계·장비(-2.54%) 등은 하락하고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 21.35포인트(1.88%) 내린 1,111.78을 나타내고 있다.



지수는 전장보다 2.71포인트(0.24%) 오른 1,135.84로 출발했으나 이내 하락 전환했다.



수급 상황을 살펴보면 개인이 689억원 순매수 중인 가운데 외국인과 기관이 각각 245억원, 484억원 순매도 중이다.



시총 상위주 중에서 에코프로비엠[247540](2.46%)과 에코프로[086520](0.56%), HLB[028300](0.39%)가 오르고 있고 알테오젠[196170](-2.98%)과 레인보우로보틱스[277810](-2.05%) 등은 내리고 있다.

<연합>