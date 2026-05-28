서해해경청, 26억 상당 필로폰·야바 밀반입 태국인 검거… 20만명 투약분

20만 명이 동시에 투약할 수 있는 대규모 마약류를 국내로 밀반입하려 하거나 유통 목적으로 소지한 태국인 밀반입책이 해경과 유관기관의 공조 수사로 붙잡혔다.

서해지방해양경찰청은 시가 24억원 상당의 필로폰을 국내로 밀반입하려 하고 다량의 향정신성의약품인 ‘야바’를 소지한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 태국 국적 외국인 A씨를 검거했다고 28일 밝혔다.

사진=뉴스1

해경에 따르면 A씨는 태국에서 시가 24억원 상당의 필로폰 6.05㎏을 국내로 밀반입하려 한 혐의를 받고 있다. 필로폰 6.05㎏은 약 20만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.

조사 결과 밀반입하려던 필로폰은 태국 현지 수사기관에 의해 사전에 적발돼 압수된 것으로 확인됐다. 해경은 국가정보원, 광주출입국외국인사무소, 광주세관 등과 긴밀한 공조 체계를 구축해 추적에 나선 끝에 지난 20일 충남 천안시의 한 주택에서 A씨를 검거했다. 검거 당시 A씨의 거처에서는 시가 2억원 상당의 야바 4212정도 함께 발견돼 전량 압수됐다.

주거지에서 압수한 야바 4212정. 서해해경청 제공

해경은 이들이 국내로 들여오려 한 마약류가 국내에 체류하는 외국인 선원과 외국인 유흥업소 종사자 등을 중심으로 유통될 계획이었던 것으로 보고 있다.

류석암 서해해경청 마약수사대장은 “관계기관 간의 촘촘한 공조체계를 통해 대규모 마약류의 국내 유입을 사전에 차단할 수 있었다”며 “밀반입에 가담한 상선 조직과 국내 유통책 등에 대해서도 수사를 확대할 방침”이라고 말했다. 이어 “최근 해양종사자와 외국인 근로자 사회를 중심으로 마약 범죄가 확산하고 있는 만큼 단속과 수사를 더욱 강화하겠다”고 강조했다.