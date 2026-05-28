서울시·국토부, GTX 삼성역 '철근 누락' 보강용역…전문기관 의뢰

서울시와 국토부, 국가철도공단은 28일 광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간 기둥 철근 누락 시공 오류와 관련해 최적의 보강 방안을 검토하기 위한 '보강방안 적정성 검토 용역' 착수 보고회를 개최한다고 밝혔다.



관계 기관들은 "이번 용역은 이달 6∼8일 진행된 긴급 전문가 현장점검 결과 시공 단계별 구조해석과 보강 공법을 공신력 있는 전문기관에 의뢰해 면밀하게 검토할 필요가 있다는 의견이 제시된 데 따른 것"이라고 설명했다.

지난 21일 서울 강남구 GTX-A 삼성역 공사현장에서 작업자들이 이동하고 있다. 연합뉴스

용역의 주된 목적은 구조 해석에 의한 구조 성능 검증, 지진 등 특수 상황에서 구조 안정성 검토, 최적의 기둥 보강 공법 도출, 유지관리 방안 마련 등이다. 앞선 전문가 현장점검 결과를 바탕으로 더 구체적인 결과를 도출할 방침이다.



특히 이번 용역에서는 보강공사와 열차 운행의 병행 가능성과 열차 진동이 보강 성능에 미치는 영향을 우선 검토할 계획이다.



검토 용역은 토목 구조 분야에 전문성을 지닌 공인기관인 한국콘크리트학회가 수행하고 있다.



국토부, 서울시, 국가철도공단, 건설사, GTX-A 노선 민자사업자인 SG레일, 유지보수를 담당하는 코레일 등 관계 기관이 모두 검토 과정에 참여한다.



이번 착수보고회를 계기로 모든 관계기관이 참여하는 협의체를 구성하고, 최적의 방안을 도출하기 위해 모든 의사결정 과정에서 기관들이 의견을 모을 방침이다. 아울러 이번 용역을 통해 모든 대안을 종합 검토할 방침이다.



서울시는 6월부터 약 3개월에 걸쳐 현 구조물의 안정성을 정밀하게 파악하기 위해 구조해석을 포함한 정밀안전점검도 실시한다.



관계기관들은 "향후 국토부, 서울시, 국가철도공단은 서울시가 추진하는 구조물 정밀안전점검과 보강공법 검토 용역이 상호 보완적으로 수행될 수 있도록 관리할 계획"이라고 설명했다.

<연합>