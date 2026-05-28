구윤철 "서소문 같은 사고 다신 없어야…장차관 직접 챙겨달라"

"중동전 아직 불안정 국면…긴장의 끈 놓지 않고 대응"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 28일 "서소문 고가 차도 붕괴와 같은 안타까운 사고가 다시는 일어나지 않도록 안전 관리에 한치의 소홀함도 없어야 할 것"이라며 "장·차관님들께서 직접 뛰며 세심하게 챙겨달라"고 당부했다.



구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 제17차 비상경제본부 회의를 시작하기에 앞서 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제본부회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 "최근 미국과 이란 간의 협상이 이어지며 중동전쟁 종전에 대한 기대감이 고조되고 있다"며 "그러나 다른 한편에서는 크고 작은 교전이 지속되는 등 아직 불안정한 국면"이라고 짚었다.



그러면서 "중동발 에너지 물류 리스크는 언제든 우리 경제에 충격을 줄 수 있는 만큼 정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 대응하고 있다"며 "정부는 현지 정세를 면밀히 주시하면서 어떤 상황에서도 즉각 대응할 수 있도록 철저한 경제 안보 대비 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.



구 부총리는 올여름 폭염·폭우 가능성이 크다는 기상청 예보를 언급하고 "극단적 날씨에는 독거노인이나 저소득층, 장애인 등 취약계층의 부담이 더욱 가중된다"며 기후에너지부와 보건복지부, 행정안전부 등에 철저한 대비를 주문했다.

<연합>