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순천시장 노관규 48.6% ‘독주’… 손훈모 35.3% 오차범위 밖 격차 [6·3의 선택]

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순천=김선덕 기자 sdkim@segye.com
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6·3 전국동시지방선거 순천시장 선거에서 무소속 노관규 후보가 더불어민주당 손훈모 후보를 오차범위 밖에서 앞서며 ‘1강 독주’ 체제를 굳히고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 특히 지지 후보를 바꾸지 않겠다는 응답이 90%를 넘어서 선거 막판 지지층 결집이 공고한 것으로 분석됐다.

 

노관규 순천시장 후보. 노 후보 측 제공
노관규 순천시장 후보. 노 후보 측 제공

28일 여론조사 전문기관 코리아정보리서치가 서울경제TV 의뢰로 지난 26일 순천시 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 한 ‘차기 순천시장 적합도’ 조사 결과 노관규 후보가 48.6%의 지지율을 얻어 1위를 기록했다.

 

민주당 손훈모 후보는 35.3%, 진보당 이성수 후보는 12.3%로 뒤를 이었다. 특정 인물을 고르지 않은 응답은 1.8%, ‘잘 모름’은 2.0%였다. 노 후보와 손 후보의 격차는 13.3%포인트로 오차범위(±3.1%포인트) 밖이다.

 

성별 조사에서 노 후보는 남성(48.8%)과 여성(48.3%) 모두에게 고른 지지를 얻으며, 각각 36.6%와 34.0%에 그친 손 후보를 여유 있게 따돌렸다. 연령별로는 노 후보가 30대(57.7%)에서 가장 높은 지지를 받았고, 손 후보는 60대(49.3%)에서 강세를 보였다.

 

지역별로도 노 후보의 강세가 뚜렷했다. 승주읍·도사동 등 1지역(48.0%), 삼산동·덕연동 등 2지역(42.2%), 왕조1·2동과 신도시인 해룡면이 포함된 3지역(54.1%) 등 순천 전 지역에서 손 후보를 앞선 것으로 파악됐다.

 

제9회 6·3 전국동시지방선거 순천시장 후보 적합도 조사. 코리아정보리서치 제공
제9회 6·3 전국동시지방선거 순천시장 후보 적합도 조사. 코리아정보리서치 제공

당선 가능성을 묻는 질문에는 격차가 더 벌어졌다. 노 후보는 51.9%를 기록해 손 후보(36.7%)를 15.2%포인트 차로 크게 앞섰으며, 이성수 후보는 7.1%로 나타났다.

 

특히 이번 선거의 최대 변수로 꼽히는 지지층 유동성과 관련해 응답자의 90.2%가 ‘현재 지지하는 후보를 바꾸지 않겠다’고 답해 막판 대세를 가를 표심 이동 가능성은 낮을 것으로 전망된다. ‘상황에 따라 바뀔 수 있다’는 응답은 8.4%에 불과했다.

 

이번 조사는 지난 4월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 지역·성·연령대별 가중치를 부여(셀가중)해 실시됐다. 안심번호를 바탕으로 한 무선전화 가상번호(91%)와 유선전화 RDD(9%)를 이용해 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.5%(무선 16.3%, 유선 6.8%)이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김선덕 기자

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