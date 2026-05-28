정원오, 기자간담회…“내일 시작 사전투표에 꼭 참여해 달라” [6·3의 선택]

“시장 직속 생명안전위원회, 서울 안전 행정의 컨트롤타워로 세울 것”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 28일 “지금 서울에 필요한 것은 위험을 먼저 살피고, 현장을 직접 챙기며, 시민의 삶이 불안하지 않도록 끝까지 책임지는 시장”이라고 강조했다.

정 후보는 이날 서울 중구 선거캠프에서 기자간담회를 열고 “내일부터 시작되는 사전투표에 꼭 참여해 달라”며 이같이 말했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거 캠프 사무실에서 안전 문제 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

그는 “이번 선거는 시민의 생명과 안전을 시정의 첫 번째 기준으로 세울 것인지, 시민의 일상을 바꾸는 새로운 서울을 시작할 것인지의 선택”이라고 주장했다.

서소문 고가 철거 현장 붕괴·수서동 매몰 사고와 관련해선 “희생되신 분들의 명복을 빈다”며“ 갑작스럽게 사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드리며, 부상자들의 빠른 회복을 기원한다”고 고개를 숙였다.

이어 “왜 여전히 이런 안타까운 사고가 반복되는지, 세월호 참사와 이태원 참사 이후 우리 사회의 기준은 제대로 바뀌었는지, 대책들은 실제 작동하고 있는지 무겁게 묻게 된다”며 “생명과 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치다. 제도나 매뉴얼이 있어도 현장에서 작동하지 않으면 무용지물”이라고 목소리를 높였다.

정 후보는 “국민의 생명과 안전을 국정의 최우선 기준으로 삼고 있는 이재명 정부의 원칙이 지방정부에서도 제대로 작동해야 한다”며 “시장 직속 생명안전위원회를 서울 안전 행정의 컨트롤타워로 세우고 2중, 3중의 현장 점검 체계를 가동하겠다”고 약속했다.