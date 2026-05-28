정청래 “김용남·조국 단일화 현실적으로 어려워” [6·3의 선택]

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 28일 경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보의 단일화에 대해 “현실적으로 어렵다”고 말했다.

정 위원장은 이날 오전 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 유튜브 채널에 출연해 “어제 양당 사무총장이 만나긴 만났는데, 현실적으로 단일화는 좀 어렵게 됐다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장. 연합뉴스

정 위원장은 “무산이라기보다는 논의 자체가 없었다고 볼 정도였다”면서 ‘(단일화 논의를) 출발하지 못한 거냐’는 진행자 말에 “그랬던 것 같다”고 덧붙였다. 6·3전국동시지방선거 사전투표(29∼30일)가 하루 앞으로 다가온 가운데 두 후보 간 단일화 가능성이 사실상 사라졌음을 시사한 것이다.

정 위원장은 김 후보의 대부업체 차명 운영 의혹과 관련해선 “김용남을 지키자는 당원이 있고 그렇지 않은 분들이 맞붙어 있다”면서도 “어찌 됐든 당대표 직인이 찍힌 공천 후보자고 후보 등록도 하지 않았나”라고 말했다.

황교안 자유와 혁신 후보(왼쪽부터), 조국 조국혁신당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 김용남 더불어민주당 후보가 지난 26일 경기 평택시 SK브로드밴드 기남방송에서 열린 평택시선거관리위원회 주최 평택을 국회의원 재선거 후보자 합동토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 공동취재사진

이어 “본인이 적극적으로 해명하고 잘 헤쳐나갔으면 좋겠다”며 “내일이 사전투표라 시간이 없으니, 큰 틀에서 우리 당원들이 선거운동에 적극적으로 참여해 주시길 부탁드린다”고 당부했다.

민주당을 탈당해 전북지사 선거에 출마한 무소속 김관영 후보에 대해선 “공천·경선 불복으로 탈당하거나 무소속 출마하면 영구적으로 복당 불가에 가까울 정도로 규율이 세다”며 그의 복당이 불가능하다고 강조했다.

정 위원장은 “청와대 공식 논평을 통해 김 후보의 무소속 출마가 이재명 대통령과 교감이 있었다는 주장은 (사실이 아닌 것으로) 깔끔하게 해소됐다”며 “김관영은 ‘친명’(친이재명)이고, 이원택은 ‘친청’(친정청래)이라 살았다는 프레임은 아무 상관이 없다”고 강조했다.

그러면서 “김 후보의 현금 살포 장면이 대대적으로 보도되지 않았다면 저희가 제명 조치를 할 이유도 없었고, 그럴 필요도 없었다”며 “이 대통령에게 힘을 꼭 실어주시는 차원에서 민주당 이원택 후보에게 꼭 투표해 주십사 간곡하게 부탁드린다”고 호소했다.