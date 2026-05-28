“1㎞만 뚫자”… 수도권 동북부∼강남 직결 철도망 추진

더불어민주당 김병주 국회의원실 주관

수인분당선 추진위 29일 정책협약식

왕십리~청량리 1㎞ 구간 연결로 수도권 동북부에서 인천까지 환승 없이 이동할 수 있는 광역철도망 구축을 추진한다.

더불어민주당 김병주 국회의원실과 수인분당선 추진위원회가 공동으로 29일 오전 10시 최현덕 남양주시장 후보 캠프 사무실에서 ‘수도권 동북부 철도 연결 효율화 정책협약식’을 개최한다. 이날 자리에는 민주당 소속의 최현덕 남양주시장·신동화 구리시장·류경기 중랑구청장·최동민 동대문구청장 후보 캠프가 동시에 참여한다.

더불어민주당 김병주 국회의원.

협약 참여 주체들은 향후 △왕십리~청량리 단선전철 신설 추진 △수인분당선 청량리 연장 운행 확대 △경춘선~수인분당선 직결 추진 △국토교통부·국가철도공단·한국철도공사 등 관계기관 협의 △수도권 동북부 주민 교통권 보장을 위한 공동 대응에 나설 예정이다.

이번 협약은 왕십리~청량리역 약 1km 구간 단선전철 신설을 통해 수인분당선의 청량리 연장 운행을 확대하고 향후 경춘선·수인분당선 직결 운행을 추진하기 위해 마련됐다.

현재 수인분당선은 인천·수원·분당·선릉·왕십리를 잇는 핵심 노선이지만, 청량리까지의 연장 운행은 왕십리~청량리 구간 병목으로 인해 매우 제한적으로 이뤄지고 있다. 결과적으로 남양주·구리·중랑·동대문 등 수도권 동북부 주민들은 강남권과 경기 남부, 인천권으로 이동할 때 환승과 긴 대기시간을 감수해야 하는 실정이다.

김병주 의원실은 이번 협약을 통해 수인분당선 직결 추진을 단순한 지역 민원 차원이 아니라 수도권 동북부 전체의 교통 불균형 해소와 광역철도 효율화 과제로 확장한다는 계획이다.

김 의원은 “수도권 동북부 주민들이 강남·수원·인천으로 이동하기 위해 매일 환승과 대기시간을 감수하고 있다”며 “왕십리~청량리 1km 병목을 해소하는 것은 단순한 철도사업이 아니라 시민의 시간을 돌려드리는 민생사업”이라고 강조했다.

이어 “국가철도공단 검토자료에서도 GTX-B 사업 완료 시 청량리~망우 구간 선로포화도가 96.3%에서 80.4%로 개선될 것으로 전망됐다”며 “이제는 이 여력을 수도권 동북부 주민의 교통권 향상으로 연결해야 한다”고 밝혔다. 또한 “수조 원 규모의 대형 신규 노선만이 답은 아니다. 이미 있는 철도망을 효율적으로 연결하고, 단절된 1km를 해소하는 것만으로도 남양주·구리·중랑·동대문 주민들이 강남·수원·인천까지 환승 없이 이동할 수 있는 길이 열린다”며 “이것이야말로 저비용·고효율의 대표적인 교통혁신 사업”이라고 말했다.