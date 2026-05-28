배우 한정수, 스벅 '탱크데이 논란' 사과 공개 비판

배우 한정수가 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 신세계그룹 정용진 회장의 사과를 공개적으로 비판했다.

한정수는 27일 자신의 소셜미디어에 "사과 연설(?) 직원들 뒤에 숨는 비겁함. 절대 다르면 안 되는 다른 생각. 기대를 저버리지 않으십니다"라는 글을 올렸다. 이어 "정말 올리지 않으려 했건만, 참을 수 없는 니 존재의 가벼움"이라며 정 회장을 직격했다.

한정수. 인스타그램 캡처

한정수가 언급한 '다른 생각'은 정 회장이 지난 26일 발표한 사과문 속 표현을 겨냥한 것으로 풀이된다. 정 회장은 지난 26일 대국민 사과 기자회견에서 "각자 생각은 다를 수 있겠지만 더 좋은 대한민국을 만들고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다"고 밝힌 바 있다. 한정수는 역사관과 민주화운동에 대한 문제에서 '다른 생각'이라는 표현을 쓴 점을 지적한 것으로 보인다.

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 '탱크데이' 프로모션을 진행하며 '탱크', '책상에 탁!' 등의 문구를 사용해 계엄군의 무력 진압과 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 비판을 받았다. 이에 시민단체 등은 정 회장 등을 경찰에 고발했다.

논란이 확산되자 정 회장은 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임하고 공식 사과했다. 신세계그룹 측은 자체 조사 결과 고의성을 입증할 명확한 근거는 찾지 못했으나 내부 시스템의 부실을 인정하고 관련 직원을 직무 배제했다고 밝혔다.

앞서 한정수는 지난 20일 잘린 스타벅스 카드 사진을 게재하며 불매 운동 동참을 선언했다. 반면 가수 JK 김동욱, 배우 최준용 등 일부 연예인들은 소셜 미디어를 통해 스타벅스 구매 인증샷을 올리며 지지 의사를 밝히기도 했다.

<뉴시스>