비오레, 올리브영 6월 ‘올영픽’ 선정…선케어·쿨링 제품 할인

5월 31일부터 한 달간 올영픽 선정 기념 프로모션 진행

비오레가 6월 올영픽 선정 기념 프로모션 이벤트를 진행한다.(출처: 비오레)

글로벌 스킨케어 브랜드 ‘비오레’(Bioré)가 올리브영 6월 ‘올영픽(Pick)’에 선정되며 여름 시즌 제품을 할인 판매한다. 비오레는 전국 올리브영 오프라인 매장 및 공식 온라인몰에서 자외선 차단부터 쿨링 케어까지 관련 제품 5종의 프로모션을 한 달간 전개한다.

올리브영 ‘올영픽(올영Pick)’은 매월 고객의 이목을 집중시키는 유망 브랜드를 선정하여 합리적인 가격 혜택으로 선보이는 프로모션이다. 비오레는 다가오는 여름철을 맞아 ▲비오레 UV 아쿠아 리치 워터리 에센스 더블 기획세트(올리브영 단독 20g 증량 한정 기획)를 비롯해 ▲비오레 UV 아쿠아 리치 아쿠아 프로텍트 미스트 ▲비오레 쿨링 바디 시트(피치 사봉향) ▲비오레 쿨링 바디 미스트 2종(무향, 비누향) 총 5종의 제품을 할인 가격에 선보인다.

지난 3월 국내 공식 론칭 직후 올리브영 공식 온라인몰 케어 카테고리 1위를 기록했다는 ‘비오레 UV 아쿠아 리치 아쿠아 프로텍트 미스트’는 선케어 브랜드 중 유일하게 올리브영 ‘신상 특가’ 라인업에 포함됐다. 이와 함께 수분크림처럼 가볍고 산뜻한 워터리 제형의 ‘비오레 UV 아쿠아 리치 워터리 에센스’는 본품에 추가 구성을 더한 더블 기획 세트로 구성됐다.

또한 간편하게 피부 열감을 낮춰주는 ‘비오레 쿨링 바디 미스트’와 ‘비오레 쿨링 바디 시트’도 함께 선보인다. 특히 ‘비오레 쿨링 바디 미스트’는 온·오프라인 ‘오늘의 특가(오특)’ 행사를 통해 하루 한정 혜택이 제공되며, ‘비오레 쿨링 바디 시트’ 역시 올영픽 프로모션 기간 동안 행사 구성으로 만나볼 수 있다.

사은 행사도 진행된다. 올영픽 프로모션 기간 동안 오프라인 매장에서 비오레 행사 상품 5종 중 3만 5천 원 이상 구매하는 고객에게는 특별 제작된 ‘메쉬백’이 제공된다. 프로모션 오픈 직후 7일 동안 이어지는 대규모 정기 세일 ‘올영세일’ 기간에는 비오레 제품을 할인 가격으로 만나볼 수 있다.

비오레 관계자는 “올리브영 고객들을 위해 올여름 필수템인 비오레의 대표 선케어와 쿨링 제품들을 폭넓은 할인과 한정판 굿즈 등 다양한 혜택으로 선보이게 되었다”며, “일본 여행이나 병행 수입 등을 통해 구매하며 겪었던 불편함과 정품 여부에 대한 불안감 없이, 공식 판매처인 올리브영에서 비오레를 안심하고 구매하시길 기대한다”고 전했다.

한편 일본에서 오랜 기간 사랑받아온 브랜드 비오레는 지난 3월 국내 공식 론칭 이후 트와이스(TWICE) 사나를 브랜드 모델로 선정하고, 올리브영 N성수 팝업스토어 운영 등 다양한 마케팅 활동을 펼치며 국내 소비자들과의 접점을 확대해 나가고 있다. 특히 비오레의 대표 선케어 라인인 ‘비오레 UV’는 2021년부터 2025년까지 일본 선케어 시장 매출 1위를 5년 연속 기록했다는 것이 브랜드 측 설명이다.