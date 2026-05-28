“임산부 하루 2잔 이상 주의”…커피보다 높은 스벅 밀크티 카페인

소비자원, 6개 카페 프차 말차라떼·밀크티 조사결과 발표

프랜차이즈 카페에서 판매하는 말차라떼와 밀크티의 카페인 함량이 제품별로 최대 4배 차이가 난다는 조사 결과가 나왔다. 일부 제품은 아메리카노보다 카페인이 높았으며 당류와 포화지방 함량도 높아 과다 섭취에 주의가 필요한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 28일 정부세종청사 공정거래위원회 기자실에서 스타벅스, 빽다방 등 프랜차이즈 카페 차음료 12개 제품에 대한 비교 분석 결과를 발표했다. 세종=연합뉴스

한국소비자원은 28일 이 같은 내용이 담긴 ‘프랜차이즈 카페 차음료 12개 제품 품질·안전성·가격 조사 결과’를 발표했다. 조사 대상은 메가MGC커피·빽다방·스타벅스·이디야커피·컴포즈커피·투썸플레이스의 말차·녹차라떼 6개와 밀크티 6개 제품 등 총 12개 차음료다.

조사 결과 카페인 함량은 1잔 기준 45~172㎎으로 제품 간 최대 4배 차이를 보였다. 말차·녹차라떼 중 빽다방 말차라떼가 93㎎으로 가장 많았고 메가MGC커피 녹차라떼가 45㎎으로 가장 적었다. 밀크티 제품에서는 스타벅스 클래식 밀크티가 172㎎으로 가장 많았고 메가MGC커피 로얄밀크티라떼는 57㎎으로 가장 적었다.

특히 스타벅스 클래식 밀크티와 투썸플레이스 로얄 밀크티는 카페인 함량이 각각 172㎎, 148㎎으로 식품의약품안전처가 제시한 아메리카노 1잔 기준 카페인 함량(250㎖ 기준 132㎎)보다 높았다.

프랜차이즈 카페 차음료 12개 제품 품질·안전성·가격 조사 결과. 한국소비자원 제공

당류와 포화지방 함량도 제품별 차이가 큰 것으로 나타났다. 조사 대상 음료의 1잔당 당류는 26~55g으로 하루 영양성분 기준치(100g)의 26~55% 수준이었다. 이디야커피 말차라떼가 55g으로 가장 많았고 스타벅스 제주 말차 라떼는 26g으로 가장 적었다. 포화지방 함량은 5.0~11.9g으로 하루 기준치(15g)의 33~79% 수준이었다. 스타벅스 클래식 밀크티는 11.9g으로 포화지방 함량이 가장 높았다.

가격은 1잔 기준 3500~6100원으로 최대 1.7배 차이를 보였다. 말차·녹차라떼 제품 중에서는 메가MGC커피 녹차라떼와 컴포즈커피 그린티라떼가 3500원으로 가장 저렴했고 스타벅스 제주 말차 라떼가 6100원으로 가장 비쌌다. 밀크티 제품에서는 빽다방 밀크티가 3500원으로 가장 저렴했고 스타벅스 클래식 밀크티가 6100원으로 가장 비싼 편이었다.

100㎖당 가격 기준으로는 메가MGC커피 녹차라떼가 854원으로 가장 저렴했고 스타벅스 제주 말차 라떼는 2140원으로 가장 높았다. 밀크티 제품 중에서는 메가MGC커피 로얄밀크티라떼가 932원으로 가장 저렴했고 투썸플레이스 로얄 밀크티는 2065원으로 가장 비쌌다.

이정빈 한국소비자원 식품미생물팀장이 28일 정부세종청사 공정거래위원회 기자실에서 스타벅스, 빽다방 등 프랜차이즈 카페 차음료 12개 제품에 대한 비교 분석 결과를 발표하고 있다. 세종=연합뉴스

제품별 내용량 관리 수준에도 차이가 있는 것으로 나타났다. 동일 제품 16잔을 조사한 결과 실제 내용량 차이는 최소 36㎖에서 최대 119㎖였다. 메가MGC커피 로얄밀크티라떼는 최대 443㎖, 최소 324㎖로 편차가 가장 컸다.

즉석 제조 음료 특성상 차이가 있을 수 있지만 소비자에게 일정한 맛과 양을 제공하기 위한 품질 관리가 필요하다고 소비자원은 지적했다.

중금속, 보존료, 타르색소, 잔류농약, 금속성 이물 등을 검사한 결과 전 제품이 관련 기준에 적합했다.

소비자원은 “임산부가 커피 대용으로 차음료를 하루 2잔 마실 경우 카페인 권고 섭취량에 근접하거나 초과할 수 있어 주의가 필요하다”며 “차음료 선택 시 카페인과 가격 등을 꼼꼼히 비교하고, 가능한 경우 당도 조절 옵션을 활용할 필요가 있다”고 말했다.