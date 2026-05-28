우상호 “화천, 군사보호구역 대폭 해제”…5대 공약 제시 [6·3 지방선거]

더불어민주당 우상호 강원도지사 후보는 사전투표를 하루 앞둔 28일 화천을 찾아 지지를 호소했다. 배우 우현씨가 지원사격에 나섰다.

우 후보는 이날 화천 발전을 위한 5대 핵심 공약을 제시했다. △강원 북부를 연결하는 도로망 확충 △기업 유치를 통한 청년 일자리 확대 △천혜의 자연환경을 활용한 관광 활성화 △군인 가족에 대한 특별 지원 △군사보호구역의 대폭 해제 등이다.

우상호 더불어민주당 강원도지사 후보가 28일 화천군에서 군민들과 만나 지지를 호소하고 있다. 우 후보 선거캠프 제공

우 후보는 "화천에 꼭 필요한 일부터 이재명 대통령과 함께 하나하나 책임 있게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

우 후보는 김세훈 화천군수 후보를 두고 "김세훈 후보는 선거에 떨어진 뒤에도 8년 동안 고향을 떠나지 않고 화천을 위해 묵묵히 봉사해 온 사람"이라며 "벼슬이 아니라 고향을 발전시키겠다는 열망으로 버텨온 사람이 바로 김세훈"이라고 힘을 실었다.

이어 "지난 출판기념회에 갔다가 그동안 버텨온 이야기를 듣고 저도 울고 사모님도 함께 눈물을 흘렸다"며 "김세훈 후보와 함께 화천의 새로운 미래를 만들겠다"고 강조했다.

김 후보는 "국민의힘에 밀리던 판세가 최근 여론조사에서 뒤집혔다"며 "드디어 역전의 흐름을 만들기 시작했다"고 말했다. 이어 "우상호 후보와 힘을 모아 군부대가 떠난 이후 침체된 지역경제를 되살리고 관광과 지역 산업을 키워 강한 화천을 반드시 만들겠다"고 강조했다.

우현 배우는 "우상호 후보를 알고 지낸 지 40년이 넘었다"며 "40년 동안 곁에서 지켜본 사람으로서 우상호 후보만큼 믿고 맡길 수 있는 사람은 없다"고 우상호 후보에 대한 지지를 호소했다.