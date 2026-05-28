구조대, 물·식량 공급하고 구조작업 준비 중

라오스에서 폭우로 침수된 동굴에 갇힌 7명 중 5명이 8일 만에 생존 상태로 구조대에 발견됐다.



28일(현지시간) 현지 매체 라오션타임스 등에 따르면 전날 라오스·태국 구조대는 라오스 중부 사이솜분주 롱쨍 지역의 동굴에서 생존자 5명을 찾아냈다고 밝혔다.



이들을 포함해 남성 현지 주민 7명은 지난 19일 금을 찾아서 동굴에 들어갔다가 폭우로 동굴 출구가 물에 잠기는 바람에 갇혀 있었다.

태국 구조대원 차낏 땡땅이 올린 영상에는 잠수 장비를 착용한 구조대원 2명이 진흙투성이인 채 동굴의 좁은 통로에 옹기종기 모인 남성 5명을 촬영하는 모습이 담겼다.



태국인 구조 잠수사 노라셋 빨라싱은 이 영상에서 "라오스인 5명을 발견했다. 모두 안전하다"면서 "계속 이들을 도울 것"이라고 말했다.



구조대는 이들에게 식량과 물을 공급하고 있다면서 더 많은 물자를 전달해 이들의 체력을 회복시키고 최대한 빨리 구조할 계획이라고 밝혔다.



핀란드인 구조 잠수사 미코 파시는 소셜미디어에 생존자들이 "모두 건강하고 심리 상태가 좋다"면서도 "하지만 이들을 꺼내는 작업이 아직 남았고 이는 쉽지 않을 것"이라고 말했다.



또 구조대원들이 동굴 속의 "계속해서 제약된 좁은 공간, 침수, 붕괴 위험, 위험도가 매우 높은 오염된 공기 속에서 수백m를 헤쳐 나가야 했다"고 설명했다.



구조대는 침수로 인해 이주 초까지 동굴에 접근하지 못하다가 당국과 주민들이 계속 물을 퍼내는 가운데 전날 오전 동굴의 수위가 상당히 낮아지자 수색 작업에서 성과를 냈다.



다만 나머지 2명의 행방과 관련해 한 라오스 구조단체는 실종자 7명 모두 찾았고 안전하다고 전했지만, 이는 아직 확인되지 않았다.



지난 25일 현장에 도착한 구조 잠수사 노라셋과 파시는 2018년 7월 태국 동굴에 갇힌 유소년 축구팀 소속 어린이와 코치 13명을 17일 만에 극적으로 구조해내 세계적 화제가 된 구조 작업에 참여하기도 했다.

<연합>