국립의전원 설립 법적 토대 마련… ‘남원 공공의료 활성화’ 기대

국립의학전문대학원 설립의 법적 토대가 마련되면서 전북 남원을 중심으로 한 전북 지역 공공의료 강화에 대한 기대감이 커지고 있다.

28일 전북도에 따르면 ‘국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률’이 지난달 국회 본회의를 통과한 데 이어 이달 20일 국무회의 의결과 26일 대통령 공포 절차까지 마무리됐다. 이에 따라 8년 넘게 추진돼 온 국립의전원 설립 논의가 본격적인 실행 단계에 접어들게 됐다.

전북도와 남원시가 계획 중인 국립의전원 설립 부지(점선 안). 전북도 제공

국립의전원이 남원에 설립될 경우 소아청소년과와 산부인과, 응급의학과 등 필수·기피 의료 분야 전문 인력을 국가 차원에서 체계적으로 양성할 수 있는 기반이 구축될 전망이다. 특히, 남원의료원이 국립의전원 연계 교육·연구기관으로 육성되면 지역 의료 서비스 수준 향상은 물론, 남원·장수·순창 등 의료 취약지역의 공공의료 접근성도 크게 개선될 것이라는 기대다.

인구 유입 효과도 예상된다. 전국 단위 대학원생과 교수진, 연구인력 등이 유입되면 남원 지역 생활인구 증가와 정주 여건 개선으로 이어질 가능성이 크다. 지방 소멸 위기를 겪는 남원 입장에서는 젊은 전문 인력 유입이 지역 활력 회복의 전환점이 될 수 있다는 분석이다.

경제적 파급 효과 역시 상당할 것으로 전망된다. 캠퍼스와 기숙사, 연구시설 건립에 따른 건설 투자와 일자리 창출 효과는 물론, 학생과 교직원 중심의 소비층 형성으로 원룸과 음식점, 카페 등 대학가 상권도 활성화될 것으로 보인다.

전북도는 중장기적으로 의료 데이터와 바이오 연구, 인공지능(AI) 헬스케어 산업과 연계한 연구소·벤처기업 생태계 조성도 가능할 것으로 기대한다. 이는 전북도가 추진 중인 AI·바이오 산업 육성 전략과도 맞물리며 새로운 성장 동력으로 작용할 전망이다.

전북도 관계자는 “국립의전원법 제정은 전북이 대한민국 공공의료 인력 양성의 중심지로 도약하는 역사적 출발점”이라며 “후속 행정 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 준비에 만전을 기할 방침”이라고 말했다.